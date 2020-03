Bande-annonce de redémarrage unique: Keke Palmer Hosting On Quibi – Regarder la vidéo

HISTOIRES CONNEXES

Vous ne pourrez peut-être pas quitter votre maison pour un rendez-vous, mais il existe de nombreuses relations amoureuses en cours sur Quibi. Le prochain service de streaming a publié la première bande-annonce officielle pour son redémarrage de l’émission de rencontres classique Singled Out, animée par Keke Palmer (GMA3) et Joel Kim Booster (Sunnyside).

Produite par MTV, cette version repensée de Singled Out «connectera une nouvelle génération de célibataires, de tous genres et préférences sexuelles, à la recherche de l’amour dans 20 épisodes de la taille d’une bouchée. Reflétant le paysage des rencontres d’aujourd’hui, où tout le monde est connecté, la série donnera vie aux rencontres en ligne avec une torsion – le principal dateur est lié au bassin de célibataires divers à travers les médias sociaux. “

L’original Singled Out, dont les hôtes comprenaient des noms familiers comme Chris Hardwick, Jenny McCarthy et Carmen Electra, a été diffusé de 1995 à 1998 sur MTV.

Quibi, qui est l’abréviation de «bouchées rapides», sera lancé le lundi 6 avril, avec un total de 50 programmes, dont Singled Out. Quibi offrira des essais gratuits de 90 jours pour une durée limitée; sinon, le prix mensuel sera de 4,99 $ avec les annonces et de 7,99 $ sans. Tout compte fait, Quibi promet de publier 175 émissions originales et «8 500 bouchées rapides de contenu» au cours de sa première année seulement.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu du redémarrage de Quibi Singled Out, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.