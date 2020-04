Bande-annonce du remake de Back to the Future Part II publié par les fans

Le projet 88 / Back to the Future Too est presque terminé, et le réalisateur du documentaire The Last Blockbuster, Taylor Morden, a présenté sur Facebook la première bande-annonce de sa création avec 88 autres personnes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a plus d’une semaine Morden a eu une excellente idée de survivre à l’isolement social causé dans le monde entier … pour des raisons que nous connaissons bien. La planète a fait une pause et les gens restent chez eux pour éviter une nouvelle contagion. Le fait est que Morden a lancé un appel en ligne pour que les fans de Back to the Future Part II eux-mêmes fassent un remake du film.

Nous recommandons également: Back to the Future a anticipé un événement lié au coronavirus

Le projet 88 consistait à créer un remake de Back to the Future Part II avec 88 segments d’environ une minute, que les 88 fans ont dû recréer avec leur propre ingéniosité, mais oui, sans quitter la maison ou se réunir en groupe. La date limite pour terminer le projet est déjà terminée. Et bien que le projet 88 soit toujours inachevé, car toutes les scènes n’ont pas encore été soumises, Morden a dévoilé la première bande-annonce de Back to the Future Too pour montrer l’ingéniosité des gens, en utilisant des marionnettes, du carton et même des plans pour recréer chacun des moments du film.

“En ce moment de quarantaine et d’isolement, nous voulions créer un projet créatif amusant que les gens pourraient faire pour travailler ensemble vers un objectif commun. »Morden a déclaré lors de l’annonce du projet. Le site Web a ajouté: «Ceci est censé être un débouché créatif pendant l’éloignement social et l’auto-quarantaine 2020, s’il vous plaît ne mettez pas de groupes ensemble (sauf virtuellement) pour ce faire, travaillez simplement avec ce que vous avez. Restez en sécurité et amusez-vous! ”

Voici la vidéo:

Retour vers le futur aussi Il est prêt dans quelques semaines pour que les fans de la franchise puissent en profiter via YouTube.

.