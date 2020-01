Bande-annonce du thriller psycho-sexuel de Film Factory «The Intruder» [Video]

En avant-première à Berlin, Variety partage la première bande-annonce de L’intrus (El Prófugo), décrit par ses créateurs comme un «thriller fantastique psycho-sexuel».

L’Intrus raconte l’histoire d’une femme qui souffre d’un traumatisme, rencontre l’homme de ses rêves, seulement pour que sa vie devienne un cauchemar.

The Intruder met en vedette deux des acteurs argentins les mieux notés au niveau international: Erica Rivas et Nahuel Pérez Biscayart, illustré ci-dessus.

«Inés travaille comme doubleuse et chante dans une chorale à Buenos Aires. Après une expérience traumatisante lors d’un voyage de vacances, elle développe un trouble du sommeil et commence à souffrir de cauchemars très vifs. Au travail, les microphones de studio captent des sons étranges provenant de son corps, menaçant sa carrière et son chant.

«Inés devient paranoïaque car elle a de plus en plus de mal à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas. Elle commence à entretenir une idée dangereuse: les personnages de ses rêves tentent de prendre le contrôle de son corps. »

Daniel Hendler (“L’étreinte perdue”) et Cecilia Roth («Pain and Glory») joue également le rôle principal.

L’intrus est produit par Benjamín Domenech, Santiago Gallelli et Matías Roveda au Rei Cine d’Argentine («Zama», «The Accused», «The Queen of Fear»), qui est devenu, via la coproduction internationale, l’un des producteurs les plus importants en Amérique latine.