Bande-annonce et affiche de Fisherman’s Friends: certains groupes ne peuvent pas être gérés

Bande-annonce et affiche de Fisherman’s Friends: certaines bandes ne peuvent pas être gérées

Samuel Goldwyn Films a publié la bande-annonce officielle américaine de la comédie musicale britannique Amis du pêcheur, arrivant au cinéma en mai. Basé sur une histoire vraie, vous pouvez consulter la bande-annonce dans le lecteur ci-dessous ainsi que l’affiche dans la galerie!

CONNEXES: Fin, début Bande-annonce avec Shailene Woodley, Sebastian Stan et Jamie Dornan

Un directeur musical cynique et vivant de Londres (Daniel Mays) se rend dans un village éloigné des Cornouailles un week-end de cerf où il est incité par son patron (Noel Clarke) à essayer de signer un groupe de pêcheurs chanteurs de bidonvilles (dirigé par James Purefoy). Il devient l’ultime «poisson hors de l’eau» alors qu’il lutte pour gagner le respect ou l’enthousiasme du groupe de garçons improbable et de leurs familles (y compris Tuppence Middleton) qui valorisent l’amitié et la communauté au détriment de la gloire et de la fortune. Au fur et à mesure qu’il s’approfondit dans le mode de vie traditionnel, il est obligé de réévaluer sa propre intégrité et, en fin de compte, de se demander ce que signifie vraiment le succès.

Le film met en vedette Daniel Mays, James Purefoy, David Hayman, Dave Johns, Sam Swainsbury, Tuppence Middleton, Maggie Steed, Vahid Gold, Christian Brassington et Noel Clarke.

CONNEXES: M. Jones Bande-annonce et affiche: La vérité ne peut pas être cachée pour toujours

Amis du pêcheur a été réalisé par Chris Foggin (Enfants amoureux) d’après un scénario de Meg Leonard (Trouver vos pieds, Blithe Spirit) et Nick Moorcroft (Blithe Spirit).