Bande-annonce et date de sortie de la série Snowpiercer

En fidèle disciple du célèbre réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui a récemment été nominé pour un Oscar pour Parasite, vous vous souviendrez qu’il y a quelques années, il a réalisé un film de science-fiction intitulé Snowpiercer (2013), basé sur le roman graphique Le Transperceneige (1982). Vous vous souvenez sûrement d’elle et vous avez sûrement trouvé cela très inquiétant, alors qu’elle parlait d’un groupe de survivants qui voyagent à bord d’un long train en mouvement éternel. L’intrigue de l’histoire est alarmante, et en moins de temps que prévu, elle atteindra le petit écran pour continuer à l’explorer et oui, nous avons également la première percée.

La série Snowpiercer se déroule sept ans après le gel de l’humanité, contrairement au film qui a été localisé 15 ans plus tard. Mais la division des classes, l’injustice sociale et la lutte pour la survie restent la pierre angulaire de cette histoire mettant en vedette Jennifer Connelly et Daveed Diggs.

Voici la bande annonce:

Snowpiercer arrivera à TNT le 31 mai 2020. Le casting est également composé d’Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park et Iddo Goldberg.

