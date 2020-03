Bande-annonce exclusive The Incoherents du cinéaste Jared Barel

ComingSoon.net a une bande-annonce exclusive pour Jared Barel Les incohérents. La comédie Rock N ’Roll sortira sur les plateformes VOD en Amérique du Nord le 28 avril par Gravitas Ventures. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous!

Du réalisateur / producteur Jared Barel, de l’écrivain / producteur Jeff Auer et des producteurs Alex Emanuel et Jordan Barel, Les incohérents voit quatre quarantenaires embourbés dans une sorte de malaise de la quarantaine réunir leur groupe de rock indé des années 90, avec Jeff Auer, Alex Emanuel, Robert McKay, Walter Hoffman, Casey Clark dans The Incoherents, avec Amy Carlson (Sang bleu), Annette O’Toole (The Punisher), Kate Arrington (Ray Donovan), Robert McKay (Asunder the Series), Margaret Anne Florence (Sun Records) et Christine Chang (New Amsterdam) complétant le casting.

Bruce Flansburgh (Jeff Auer) est un parajuriste new-yorkais ennuyé d’une quarantaine d’années qui n’a pas abandonné son rêve de célébrité rock. Tout en parcourant une existence de plus en plus insupportable au jour le jour, il se rend compte que les retrouvailles de The Pixies, Soundgarden et d’autres groupes de rock alternatif / indie des années 90 pourraient inspirer son ancien groupe, The Incoherents, à se réformer. Le groupe, chacun embourbé dans une sorte de malaise de la quarantaine, réunit son groupe de rock indé des années 90 pour un dernier tir à la célébrité.

Alex Emanuel, qui joue le rôle de Jimmy, a été superviseur musical avec Jeff Auer après avoir écrit plusieurs des chansons originales qu’il interprète dans le film. Le guitariste Sean Eden (Luna) et le batteur Kevin March (Guided By Voices) se produisent sur les pistes. Le film comprend également des performances musicales de Tony Winner (Stew), Jimmy Gnecco (Ours), Fiona Silver, Gentlemen Brawlers et le groupe 60/40, ainsi que des apparitions de Chris Barron (The Spin Doctors), Jack McKeever, Joe Hurley et Richard Barone . Les chansons originales et la bande originale sont des lettres d’amour à la scène Rock ‘N’ Roll des années 80 / début des années 90 en Amérique.