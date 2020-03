Netflix a publié le bande-annonce finale de Ghost in the Shell: SAC_2045 la Série d’animation CGI basée sur le manga révolutionnaire créé par Masamune Shirow et l’anime Mamoru Oshii, et ce que nous soulignons le plus, c’est que non seulement Motoko Kusanagi reviendra, mais aussi Major, Batou et d’autres personnages originaux pour réformer la section 9.

La bande-annonce nous raconte un conflit avec les “posthumains” et un complot caché dans l’ombre.

Ghost in the Shell: SAC_2045 ramènera également le casting japonais d’origine qui a participé aux précédents épisodes de Ghost in the Shell. Atsuko Tanaka jouera comme Motoko Kusanagi, Osamu Saka comme Daisuke Aramaki, Akio Ohtsuka comme Batou, Koichi Yamadera comme Togusa, Yutaka Nakano comme Ishikawa, Toru Ohkawa comme Saito, Takashi Onozuka comme Paz, Taro Yamaguchi comme Borma et Sakiko Tamag.

Voici le synopsis de l’anime:

“En 2045, le monde est entré dans une” guerre durable “de manière systématique. Embauchés comme unité mercenaire, les anciens membres de l’élite japonaise de la section 9 sont confrontés à l’apparition soudaine du «post-humain», un être doté d’une intelligence et de capacités physiques extraordinaires. »

Bande-annonce finale de Ghôte dans le shell: SAC_2045 Il révèle également que sa première aura lieu le 23 avril.

.