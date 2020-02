Bande-annonce incroyablement violente pour ‘The Witch: Subversion’ [Exclusive]

Complètement sous le radar, l’un des meilleurs films à jouer au Festival du film Fantasia 2018 à Montréal était The Witch: Part 1. The Subversion, qui a ensuite été acquis par Well Go USA pour une sortie ici aux États-Unis sous le titre plus simple La sorcière: Subversion.

Comme le titre original y échappe, c’est le premier chapitre d’une série de films prévus, et c’est excellent. Dans le film, une jeune fille vit avec ses parents adoptifs après l’avoir trouvée seule dans les bois et près de la mort. Lorsque des personnes étranges commencent à apparaître dans la vie de la jeune fille, elle tombe dans la tourmente alors que sa vie apparemment ordinaire se renverse en un clin d’œil. Il présente certaines des meilleures scènes de combats de ces dernières années et il est aussi incroyablement sanglant.

Dirigé par Parc Hoon-jung (Scénario I Saw The Devil, New World), The Witch présente une performance en petits groupes primée par un nouveau venu Kim Da-mi et co-stars Choi Woo-shik (Parasite, train pour Busan).

Well Go USA Entertainment sortira le thriller ultra-violent bourré d’action en VOD, Blu-ray et DVD 10 mars 2020et Bloody Disgusting a un premier aperçu exclusif de la bande-annonce. Celui-ci est à voir absolument.