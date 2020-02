Bande-annonce “Je ne suis pas d’accord avec ça”: “Elle” met en vedette Sophia Lillis et Wyatt Oleff en direction de Netflix

Voici un spectacle qui semble avoir été génétiquement construit par des scientifiques dans un laboratoire souterrain secret pour être un énorme succès. C’est une série Netflix sur les jeunes maladroits, qui a apparemment des super-pouvoirs, avec deux des pistes de It, produite par les gens derrière Stranger Things et créée par l’équipe derrière The End of the F *** ing World de Netflix . Oh, et c’est basé sur une bande dessinée de Chuck Forsman, qui a également créé le matériel source pour The End of the F *** ing World.

Oui, nous allons probablement entendre beaucoup de choses Je ne suis pas d’accord avec ça et vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Je ne suis pas d’accord avec cette bande-annonce

Cette bande-annonce est vraiment un teaser, rattrapant Sydney (Sophia Lillis) car elle a une rencontre inconfortable et pourtant étrangement adorable avec Wyatt OleffLe caractère de. Ce teaser est lourd de ton, suggérant une série sur les jeunes modernes mécontents, mais il enterre vraiment la lede, que la description de la bande dessinée source énonce très clairement:

Sydney semble être un étudiant de première année de 15 ans. Elle traîne sous les gradins, écoute de la musique dans la voiture de son amie et se dispute avec son petit frère ennuyeux, mais elle a aussi quelques secrets qu’elle ne partage que dans son journal. Comme la façon dont elle est amoureuse de sa meilleure amie Dina, la bizarrerie de la mort de son père et ces pouvoirs télékinétiques douloureux qui ne cessent d’apparaître aux moments les plus inopportuns. Dans cette collection de la série minicomique auto-publiée, Forsman canalise savamment l’éthos des adolescents dans un style qui évoque les bandes dessinées classiques tout en racontant une histoire puissante sur le tiraillement intense et parfois violent de la guerre entre traumatisme et contrôle.

Oui, apportez les pouvoirs psychiques et l’angoisse des adolescents, s’il vous plaît.

La série vient du créateur Jonathan Entwistle (qui a précédemment servi de showrunner, créateur, producteur, scénariste, réalisateur et ainsi de suite pour The End of the F *** ing World), travaillant aux côtés du co-créateur Christy Hall (elle-même une vétérane de The End of the F *** ing World). Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry de 21 Laps Entertainment, l’équipe derrière un petit spectacle appelé Stranger Things, sert de producteurs exécutifs.

Je ne suis pas d’accord avec cela arrive sur Netflix le 26 février 2020.

La publication “Je ne suis pas d’accord avec cette bande-annonce”: “It” met en vedette Sophia Lillis et Wyatt Oleff Head to Netflix est apparue en premier sur / Film.