Bande-annonce LA Originals: une exploration du mouvement artistique chicano

Bande-annonce de LA Originals: une exploration du mouvement artistique chicano

Netflix a lancé la première bande-annonce du prochain documentaire LA Originals du réalisateur de vidéoclips Estevan Oriol explorant son histoire et celle du tatoueur et graffeur Mister Cartoon dans le monde du hip hop et de la culture chicano. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

Réalisé par Oriol, le film est décrit par le service de streaming comme «une exploration de la culture et des monuments du mouvement chicano et du street art qui ont cimenté le statut de Mister Cartoon et d’Estevan Oriol en tant que légendes du hip hop en coulisses».

Outre Oriol et Cartoon, le film proposera des interviews avec les artistes emblématiques du hip-hop Eminem (8 miles), Snoop Dogg (Le Beach Bum), Cypress Hill et Blink 182, ainsi que de grandes stars de la communauté de Chicano, dont Michelle Rodriguez (F9: La saga rapide), Wilmer Valderrama (C’est le spectacle des années 70), Danny Trejo (Dora et la cité d’or perdue) et George Lopez (El Chicano).

LA Originals devrait être diffusé sur Netflix le 10 avril.