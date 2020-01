Bande-annonce officielle de Saint Seiya: les chevaliers du zodiaque

Il y a des choses que je ne pardonnerai jamais dans la vie. L’une est que les pommes de terre leur donnent maintenant plus d’air que les pommes de terre et qu’elles sont plus chères; un autre que personne ne valorise la série Alf comme il se doit mais surtout ce que Netflix a fait à la version CGI de Saint Seiya, Chevaliers du Zodiaque.

Il semble que Netflix ait compris une partie du dégoût des fans dans cette bande-annonce parce que toute cette deuxième partie de la première saison semble plus attaché aux faits que nous connaissons sur les Silver Knights.

Vous pouvez voir les progrès ci-dessous:

Il y a encore une chose que je ne pardonnerai jamais à Netflix et c’est le casting de Dario Yazbek pour la voix de Seiya, une voix branlante, naïve en excès, avec manque de verve, amincie, la locution d’un fantôme, une ombre qui ne fait que nous rappeler que ce qui était déjà, ça ne peut plus être pareil.

La deuxième partie de la première saison de Saint Seiya: les chevaliers du zodiaque sera disponible sur Netflix à partir du 23 janvier.

