«Bande originale» annulée: pas de saison 2 pour le drame musical Netflix

Netflix ne répétera pas Soundtrack: le drame musical a été annulé après une saison, a confirmé TVLine.

La bande-son, qui a été diffusée sur le streamer en décembre 2019, a suivi un groupe disparate de personnes interconnectées dans le Los Angeles contemporain, toutes impliquées d’une manière ou d’une autre dans l’industrie musicale de la ville. Callie Hernandez (Graves), Paul James (grec), Marianne Jean-Baptiste (Sans trace), Jenna Dewan (The Resident), Madeleine Stowe (Revenge) et Campbell Scott (Royal Pains) figuraient parmi les stars de l’émission.

Le spectacle a d’abord été commandé pour piloter chez Fox en janvier 2018, puis a ensuite remporté une commande en série chez Netflix en juillet de la même année (sous le titre original Mixtape) lorsque Fox a décidé de ne pas aller de l’avant avec le projet. La première de la série a finalement obtenu une note moyenne de «B +» des lecteurs de TVLine.

Le créateur de la série et producteur exécutif Joshua Safran (Gossip Girl, Quantico) s’est rendu sur Twitter pour exprimer ses frustrations face à la suppression rapide, disant que lui et l’équipe de Soundtrack “y travaillaient sans relâche” et “sentaient que nous avions fait quelque chose d’unique, de frais, de bizarre et, bien, super. Et pourtant, tout a disparu. A peine même été revu. Personnellement, j’ai l’impression qu’il n’est jamais sorti. »Il a également remercié les fans qui ont découvert le spectacle, ainsi que la distribution et l’équipe, et a encouragé tous ceux qui ne l’ont pas encore regardé à l’essayer, d’autant plus que sa seule saison le fait terminer avec un sentiment de fermeture: “J’espère que vous pourrez le voir un jour.”

Le Hollywood Reporter a d’abord annoncé la nouvelle de la hache de Soundtrack, qui a été ajoutée à notre tableau de bord de renouvellement du streaming.

