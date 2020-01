Bandes-annonces du film Super Bowl 2020: voici à quoi s’attendre

Hutte, hutte… action! Nous voici, mais à quelques jours de l’événement télévisé le plus regardé de l’année aux États-Unis: le super Bowl. Alors que les fans de San Francisco et de Kansas City sont particulièrement excités, tout le monde peut convenir que les publicités sont également des MVP le dimanche du Super Bowl. Vous savez, il va y avoir une publicité bizarre pour Doritos, peut-être une publicité GoDaddy étrange et un peu sexiste, et un tas d’excitants teasers de 30 secondes pour les films. Et maintenant, nous avons une assez bonne idée des remorques qui vont apparaître, grâce à The Hollywood Reporter.

Pour 5,2 millions de dollars de pop, Universal, Paramount et Disney semblent être les trois seuls studios à avoir assimilé cette année un sac d’argent. Par tradition, nous allons voir un deuxième aperçu de Fast & Furious 9, après la bande-annonce complète qui fera ses débuts ce vendredi lors d’un concert de Ludacris, tandis qu’Universal prévoit également de nous montrer Minions: The Rise of Gru teaser, qui devrait plaire aux plus jeunes qui regardent le match.

Ailleurs, bien que cela ne soit pas confirmé-confirmé, il est très probable que Disney va montrer ses offres Pixar, Onward et Soul, dont l’une semble vraiment intéressante (psst, c’est la dernière!). Et en ce qui concerne l’action en direct, on pense que Mulan aura également du temps sous les projecteurs.

Marvel, comme d’habitude, sera également présent. THR dit que les fans peuvent s’attendre à un nouveau regard sur Black Widow, car le studio doit créer le battage médiatique pour la phase 4, alors qu’il y a eu beaucoup de chuchotements en ligne sur une promotion de WandaVision également. Bien que cela ne soit pas confirmé.

Cliquer pour agrandir

Paramount, quant à lui, arrive en force après avoir complètement raté la liste des publicités de 2019. Ils ont confirmé qu’ils allaient accélérer la publicité de Sonic avec un spot Sonic the Hedgehog, suivi de ce nouveau film SpongeBob post-Hillenberg avec le titre long The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Et tandis que le studio est resté maman sur un Top Gun: teaser Maverick, il arrive probablement, spécule THR. Tout comme un autre regard sur A Quiet Place: Part II.

Donc, nous l’avons. Rien de terriblement excitant ou quelque chose que nous ne connaissions pas déjà, mais tout de même, tout nouveau contenu est un bon contenu, non? Je veux dire, une allumeuse solide peut susciter cette curiosité dont dépendent les studios. Si quoi que ce soit, après un teaser ennuyeux, nous verrons juste les funérailles de M. Peanut un Budweiser Clydesdale sauver un chiot d’un puits ou quelque chose.

super Bowl 2020 en sera une pour les âges, j’espère.

Source: The Hollywood Reporter