Bandhunta Izzy établit un lien avec DreamDoll pour “Vibes” de “Invite Only”

Il a un nouvel album et un single en remorque, il semble donc que Bandhunta Izzy cherche à étendre sa revendication en 2020. Le rappeur de 23 ans est en lice pour une place sur XXL’s Freshman Class et le vendredi 10 avril, il a partagé son dernier projet Invite Only. L’offre de 10 pistes comprend des fonctionnalités de HoodRich Pablo Juan, YFN Lucci, et même la petite amie d’Izzy Zonnique, fille de T.I. & Minuscule.

Le premier visuel à sortir avec un single d’Invite Only est “Vibes” et une piste avec DreamDoll. La paire de rappeurs se complètent car Bandhunta Izzy offre des barres douces et décontractées tandis que DreamDoll propose une approche plus agressive. Le femcee de la taille d’une pinte est là pour prouver qu’elle est plus qu’une simple star de la réalité, alors découvrez sa collaboration avec Bandhunta Izzy et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Il y avait des lignes qui reniflaient dans le piège

Kat Stacks ho

B * tch p * ssy poppin ‘

Mangez-le comme un gobelin

Je suis tout noir

Il n’y a pas de Batman et Robin

Si elle ne suce pas d * ck

Alors b * tch, quel est ton travail alors?

