Banorte a reporté à 4 mois tous ses crédits

Mexique.- Banorte reportera les paiements de 4 mois carte de crédit, crédit automobile, crédit de paie, crédit hypothécaire, crédit aux PME et crédit personnel aux clients qui en font la demande, ayant été directement ou indirectement touché par COVID19.

Pour accéder à ces avantages, les clients doivent adhérer au programme entre le 25 mars et le 30 avril. L’adhésion peut se faire sur le site Internet de la banque https://www.banorte.com/nosponemosentulugar ou par téléphone au 81-8156-9691 dans le Contact Center.

Marcos Ramírez Miguel, PDG de Grupo Financiero Banorte, a déclaré: «Nous sommes les seuls chez nous et nous sommes confrontés aux mêmes défis que l’ensemble de la société. Aujourd’hui, COVID19 représente un grand défi pour tout le monde; Aujourd’hui, quand ils ont besoin de nous, nous sommes unis, même si nous ne pouvons pas être ensemble. »

Le schéma prend en compte différents supports pour chaque type de produit:

Carte de crédit

• Report de paiement. Aucun paiement minimum ne sera exigé jusqu’à 4 mois, sans que cela n’affecte le bureau de crédit ou les frais de recouvrement.

• Mois sans intérêt. Jusqu’à 6 mois sans intérêts sur les achats de plus de 500 $ en mars et avril dans les hôpitaux, les services de santé et les pharmacies.

Crédit automobile, crédit de paie et crédit personnel:

• Suspension de paiement pour 4 mois, prolongeant la durée de 7 mois de plus que la durée d’origine.

Crédit hypothécaire:

• Suspension de paiement pour 4 mois; prolongeant la durée de votre prêt hypothécaire initial de 4 mois.

Crédit PME:

• Report des paiements d’intérêts jusqu’à 4 mois pour les crédits du compte courant, et capital et intérêts pour des crédits simples.

Pour demander une assistance, les clients doivent être à jour de leurs paiements avant le 20 mars.

Les avantages du «paiement différé» peuvent être demandés en ligne ou en appelant le centre de contact, et pour reporter les achats à «mois sans intérêt» peuvent être effectués à partir du téléphone portable, via l’application Banorte Móvil.

Banorte a annoncé qu’elle maintenait l’opération sur tous ses canaux de service avec des mesures spéciales d’atténuation des risques.

Les services bancaires par Internet et l’application Banorte Móvil fonctionnent tous les jours, 24h / 24; Les réseaux ATM et correspondants sont activés à 100% dans tout le pays, et leurs succursales et centres de contact sont ouverts avec le personnel minimum requis.

emc