Barack Obama et les frères Russo préparent un film pour Netflix

Quelque chose d’incroyable est sur le point de se produire, et c’est que les frères Russo, qui ont amené au grand écran Avengers: Fin de partie et l’ancien président bien-aimé Barack Obama, rejoint faire un nouveau projet visuel qui sera pour la plate-forme Netflix et intitulé “Sortie ouest“.

Cette fois, Barack et Michelle Obama veulent aller plus loin et faire le grand saut vers cinéma de fiction.

Ce roman de 2017 était inclus dans la liste annuelle qu’Obama a avec le meilleurs livres Il a lu cette année-là.

Ce film est écrit pour le pakistan Mohsin Hamid, qui a connu un grand succès critique et public.

Joe et Anthony ont déjà le droits de livres depuis 2017, ils rapportent et ont contacté Productions terrestres supérieures, qui appartient à Barack et Michelle Obama.

L’histoire mettra en vedette le musicien et acteur britannique Riz Ahmed, réalisé par le réalisateur français Yann Demange et le scénario sera grâce au scénariste et scénariste américain Jéssica Goldberg.

“Exit West” parle de la crise mondiale des réfugiés et il se déroule dans un pays non identifié du Moyen-Orient, où les jeunes Saeed et Nadia, qui utilisent la burqa, ont fui leur domicile après que la mère de Saeed a reçu une balle perdue provenant d’affrontements violents entre les guérilleros et le gouvernement local .

L’histoire montre la contraste entre la réalité de chaque journée des migrants et celle de la population indigène privilégiée que je préférerais que tout le monde disparaisse.

Il convient de mentionner que la maison de production Obama a déjà de grands succès tels que Usine américaine quel était Gagnant d’un Oscar 2020 dans la catégorie des Meilleur documentaire.

L’adaptation aspire à être diffusé sur Netflix et on ne sait pas encore quand les enregistrements commenceront ou quand ils devraient être diffusés.

