Barack Obama lance la nouvelle année avec une session de paddle board à Hawaï

Donald Trump et l’ancien président Barack Obama se battaient peut-être pour l’homme le plus admiré des États-Unis, mais pour nous, Obama prend le gâteau. Le 44e président a lancé sa nouvelle année à Hawaï et a été aperçu torse nu dans l’océan en train de faire du paddle board. En dépit de ses quelques tentatives pour rester stable sur la planche, Obama a gardé la tête haute et ses tentatives vives alors qu’il se dirigeait vers la croisière sur l’eau.

Avant la nouvelle année, Obama a pris la parole lors d’un événement à Singapour et a déclaré à son public adorateur qu’il pensait que le monde serait un meilleur endroit s’il y avait plus de femmes à la tête. “Maintenant, les femmes, je veux juste que vous sachiez; vous n’êtes pas parfaite, mais ce que je peux dire de façon incontestable, c’est que vous êtes meilleure que nous [men]”, a-t-il déclaré à la foule.” Je suis absolument convaincu que pendant deux ans, si chaque nation sur terre était dirigée par des femmes, vous constateriez une amélioration significative sur à peu près tout … le niveau de vie et les résultats. “

Obama a expliqué en détail comment certains problèmes dans le monde sont généralement dus au fait que “les vieillards ne se dérobent pas”.

