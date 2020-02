Barack Obama rend hommage à Kobe Bryant lors du discours du week-end des étoiles

Barack Obama a rendu hommage au regretté Kobe Bryant, à sa fille Gianna et aux sept autres personnes qui ont perdu la vie lors de l’écrasement d’un hélicoptère lors du All-Star Weekend.



L’ancien président Barack Obama, un fan de basket-ball de renom, a utilisé son discours lors du brunch du journal de la NBA All-Star Weekend pour réfléchir au décès de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et des sept autres personnes qui ont perdu la vie lors du fatal accident d’hélicoptère de janvier. 26e.

“Cette perte est quelque chose que je sais que beaucoup sont encore aux prises avec Kobe en particulier parce qu’il était avec sa fille et ces familles et ces enfants”, a déclaré Obama, selon un post Instagram de Wolf Blitzer. “Ceux d’entre nous qui ont eu la joie et le privilège d’être parents et d’emmener des enfants aux jeux de balle, puis d’enraciner pour nos enfants, et de voir nos rêves et nos espoirs leur être transmis. Rien n’est plus déchirant.”

Les deux derniers championnats que Bryant a remportés ont eu lieu pendant que Obama était à la Maison Blanche.

Plus tard dans la journée, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a annoncé que la ligue renommerait le prix MVP All-Star après Kobe Bryant. Bryant est à égalité avec le plus de MVP All-Star de tous les temps avec quatre.

“Nous réfléchissions à la meilleure façon, à l’une des façons d’honorer Kobe”, a expliqué Silver. “Il s’est avéré que sa perte est survenue peu de temps avant le début des festivités des étoiles. Je pense que l’une des choses qui se démarque avec Kobe, bien sûr en plus de ses cinq championnats, c’est qu’il a [made 18 All-Star teams] et à égalité pour le record de quatre MVP. Pour nous tous, cela semblait être le moyen approprié de lui faire honneur. “

Le NBA All-Star Game débute dimanche à 20h00.

.