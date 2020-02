Barbara Corcoran de Shark Tank a perdu de l’argent en raison d’une escroquerie par phishing: «Ce n’était que de l’argent»

Les requins sur Shark Tank savent comment gagner de l’argent et cela inclut Barbara Corcoran. Cependant, ils peuvent être victimes d’escroqueries comme tout le monde. Corcoran a perdu près de 400 000 $ en raison d’une escroquerie par hameçonnage. Découvrez comment et sa réponse surprenante.

Barbara Corcoran a vendu The Corcoran Group pour 66 millions de dollars

Barbara Corcoran participe au Tribeca Talks Panel: 10 ans de «Shark Tank» | Dia Dipasupil / .

Le requin a fait l’essentiel de sa richesse grâce à l’immobilier. Corcoran a commencé comme secrétaire de la société immobilière des frères Giffuni au début de la vingtaine. Son petit ami de l’époque lui a alors donné 1 000 $ pour l’aider à démarrer sa propre entreprise. Elle a vendu sa société, The Corcoran Group à NRT pour 66 millions de dollars en 2001.

«Lorsque vous créez une entreprise, c’est une extension de votre corps, de votre âme et de votre esprit au quotidien. … Vous êtes émotionnellement lié à cette entreprise », a déclaré Corcoran à CNBC. Elle a admis que c’était une lutte «sur le plan de l’ego, de passer d’un jour à l’autre un gros coup avec la presse vous appelant pour avoir votre avis sur le marché immobilier tout le temps, au lendemain quand vous n’êtes pas dans le jeu à tout. Personne n’appelle. “

Bien sûr, elle est toujours occupée à conclure des accords sur Shark Tank. Elle continue ensuite de travailler avec les entrepreneurs.

Elle a parlé d’être dure avec les entrepreneurs

Les fans pourraient se demander à quoi ressemble Corcoran en tant qu’investisseur. La réponse est qu’elle est dure quand les choses tournent mal.

“Je suis impitoyable avec eux”, a-t-elle déclaré à Buzzfeed News en parlant de ses femmes propriétaires d’entreprise. «Je dis, regarde-toi. Est-ce quelque chose dont vous serez fier? Est-ce la mère que vous voulez voir votre fille? Et je vais même jusqu’à dire que vous devriez avoir honte de vous-même. J’arrive au point où je les fais presque pleurer, puis je lâche le gaz. »

Corcoran a expliqué que son éducation est la raison de sa stratégie. «Nous n’étions pas autorisés dans notre famille à pleurer et à être des victimes», a déclaré le magnat de l’immobilier. “Ma mère a dit:” D’accord, qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet? “C’était toujours” Qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet? “- une étape d’action.”

Elle a perdu 400 000 $ à la suite d’une escroquerie par hameçonnage

Corcoran aurait perdu près de 400 000 $ en raison d’une escroquerie par phishing, selon Page Six. Cette arnaque repose sur le fait que les victimes fournissent des informations personnelles par e-mail.

Son comptable aurait reçu un e-mail la semaine dernière qui proviendrait de l’assistant de Cocoran lui disant de payer 388 700,11 $ à une société allemande appelée FFH Concept GmbH. Cependant, les personnes à l’origine de la fraude ont changé une seule lettre du véritable e-mail de Cocoran pour l’arnaque. Le comptable a été informé que l’argent allait à la conception des investissements de Cocoran dans des appartements allemands.

“C’est vrai et c’est une déception”, a déclaré Corcoran à Page Six. «Les escrocs ont disparu et on me dit que c’est une pratique courante et je ne récupérerai pas l’argent. J’étais bouleversé au début, mais je me suis ensuite rappelé que ce n’était que de l’argent. » Il semble que le millionnaire ne transpire pas sur la perte.