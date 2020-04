– Barbara de Regil a déjà sa piñata après que son TikTok soit devenu viral

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Barbara de Regil Il est devenu viral grâce à une vidéo dans laquelle il a invité ses followers à sourire et à faire de l’exercice. Maintenant, l’actrice a déjà une nouvelle version de cette époque et c’est une piñata, que le mexicain a également aimée.

Pendant quelques semaines, la protagoniste de «Rosario Tijeras» a été imitée par les routines d’exercices qu’elle transmet dans sa maison en raison de la quarantaine qui est vécue dans le monde par les coronavirus, mais il y en a une en particulier, pour laquelle elle a déjà été immortalisée et des répliques de toutes sortes ont été créées.

Tout a commencé lorsqu’un utilisateur de TikTok a décidé d’adopter les indications particulières de l’influenceuse, mais depuis son lit. La vidéo est rapidement devenue virale et plusieurs célébrités ont décidé de faire leurs propres loisirs comme Aislinn y José Eduardo Derbez. Il convient de noter que tous, avec plus ou moins d’acceptation par le public, ont été applaudis par Barbara elle-même.

Maintenant, un nouvel instrument se souvient encore une fois de l’enregistrement viral et la meilleure chose est que le célèbre 32 ans a été fasciné et a décidé qu’il en voulait même un pour son anniversaire, qui sera le 5 juin.

À travers les histoires de son compte Instagram officiel, De Regil a posté une photo de l’objet et, en riant, a écrit: «Je sais quelle piñata je veux pour mon anniversaire. Merci », et a ajouté une icône d’applaudissements et un compteur en arrière qui indique combien il manque pour votre journée spéciale en mois, jours et heures.

Photo: Instagram / barbaraderegil

La célèbre piñata a été fabriquée à Durango, au Mexique, par l’entreprise locale qui porte le nom de “Piñatas Artesanales Gil”, et bien qu’elle ait été publiée il y a quelques heures, elle était déjà appréciée du public.

Les créateurs de ce métier ont partagé un album sur leur profil Instagram pour promouvoir leur article. Le premier post était une photo et le second un clip pour le clip classique de l’influenceur. Au bas de la publication, ils ont ajouté des hashtags tels que “Smile”, “Barbara de Regil”, “Piñatas” et “Durango”.

La piñata portait une tenue similaire à celle de son modèle, un short lilas et un haut noir, et mettait en valeur son immense sourire, une condition essentielle pour être identique à Barbara.

En quelques heures, la piñata a été détectée par l’actrice. “C’est la meilleure piñata que j’ai vue depuis mon enfance. C’est évidemment un mensonge!” La meilleure était l’une des Spice Girls (j’étais fan) mais j’ai adoré celle-ci », a écrit l’actrice sur son compte Instagram de conseils nutritionnels, sous le nom de« br5tips ».

Cette entreprise a également fabriqué des piñatas à partir de Thalia, Cardi B, Vicente Fernández et plus, pour ne citer que quelques célébrités.

Dans la vidéo originale, Barbara s’est levée et a compté pour suivre le rythme, jusqu’à ce qu’elle interrompe son activité physique pour demander à ses disciples de montrer son sourire. Souriez, souriez, souriez. Je veux que tu souris, fais-le, souriant. Attitude avant tout, que personne ne t’éteigne, que personne ne t’éteigne, c’est à toi, c’est ton sourire “, a déclaré le protagoniste du feuilleton super excité.

Parmi les célébrités qui ont reproduit cette routine figurent Pati Chapoy, animatrice de l’émission “Ventaneando”, les enfants de Eugenio Derbez, ainsi que l’ex-musicien de Botellita de Jerez, Francisco Arturo Barrios Martínez “La Mastitura”.

