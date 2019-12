Barbara de Regil a écarté ses différences avec les tacos et surpris les internautes | Instagram

L'actrice Barbara de RegilIl a certainement eu une année très controversée. Presque tout au long de 2019, il est resté dans l'attention du public pour ses commentaires destinés aux personnes qui négligent leurs habitudes alimentaires et n'ont aucun dossier d'exercice ou ne le font même pas.

Mais en rejoignant le public, il a également montré qu'il pouvait mettre de côté ses principes et faire quelques exceptions, car récemment il a eu le temps de vendre des tacos! … aux côtés de la star des médias sociaux, connue sous le nom de Tacos à panier Marven-Lady.

C’est en septembre dernier que le protagoniste de Ciseaux Rosario Il s'est tourné vers les réseaux sociaux en critiquant les personnes qui ont l'habitude de tacos frits et consomment très souvent des boissons alcoolisées, ainsi que celles qui, en raison de leur mode de vie, ont une apparence très finie.

Vous devez manger sainement, vous devez bien manger, vous devez faire de l'exercice, vous devez prendre soin de vous, vous devez porter un bloqueur, vous devez vous aimer. Qui s'enivre et prend 25 vodkas, puis le lendemain, avalant des tacos frits, vous vous détruisez ami », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Puis il a essayé de composer son erreur en disant que cela peut être fait, car cela fait partie de la vie, mais il a fait référence à des gens qui sont constants dans cette mauvaise pratique de la vie, qui ont déjà entre 30 et 40 ans et qui le font encore. ; ou pire encore: des adolescents et 15 ans qui le font déjà et continuent de le faire chaque week-end, il a donc déclaré que ces filles de 15 ans seraient détruites à 30 ans.

Ces commentaires l'ont placée sur la tendance de Twitter, un site, sur lequel elle a été fortement critiquée par les internautes, qui n'ont pas manqué l'occasion de dédier quelques mèmes.

Mais maintenant, il a décidé d'oublier les bons conseils sur la bonne nourriture et a rejoint le vendeur de rue, connu sur les réseaux sociaux sous le nom Tacos à panier Marven-Lady, qui, en raison de son charisme, a conquis de nombreux Mexicains qui l'ont vue en direct et en couleurs offrant ses produits en les rues du CDMX.

Le fameux muxe, Terme zapotèque, qui n'existe que dans le Isthme de Tehuantepec, Oaxaca Pour définir les personnes du troisième sexe, il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux à côté de Barbara de Regil, pour montrer que les deux offraient le panier tacos avec un cri caractéristique:

#MetateFest Une publication partagée de Marven (@ladytacosdecanasta) sur 23 novembre, 2019 à 10:44 PST





Dans la mini vidéo, Marven et Barbara ils ont uni leurs voix à l'unisson pour dire avec force: «Tacos, panier tacos, tacooos"

Vous êtes un être humain très gentil et avec une bonne énergie », a commenté Barbara de Regil à la publication de Marven à laquelle Mlle Tacos a répondu:" Merci très belle et avec beaucoup de lumière également "…

Dans la vidéo, Barbara et Lady Tacos de Canasta souriaient et savouraient tout en offrant avec passion, les tacos au public qui était à proximité. La publication est rapidement devenue virale, à tel point que près de deux semaines après avoir été publiée dans son compte officiel de Instagram, a déjà 23,850 vues et une centaine de commentaires à l'appui de Marven.

Cette femme qui est belle est envieuse "," Manita je veux essayer vos tacos "," Dommage que Barbara ne mange pas ces tacos … "ou" Mais si ça ou du FAT mange, selon elle ", étaient quelques-uns des commentaires que les deux influenceurs ont reçu pour leur collaboration.

La muxe, dit Tacos à panier Marven-Lady, Il est devenu connu et en même temps, il est devenu célèbre en 2016 après avoir été capturé pendant la marche gay, tout en vendant ses tacos panier.

Cette vidéo est devenue virale des mois plus tard, ce qui lui a permis d'exploiter son image, de profiter de son talent pour cuisiner et de son charisme pour gagner des fans sur ses réseaux sociaux et bien sûr dans les rues où ils n'arrêtent pas d'acheter leurs déjà célèbres tacos à panier.

Cela a été une pluie de bénédictions car j'ai eu beaucoup plus de travail, j'ai été invité dans plusieurs États, je connais le Mexique et les gens m'ont très bien traité. Ce fut un changement radical. J'adore le fait que des gens d'autres États me disent qu'ils veulent me rencontrer, regarder mon émission. Être un taquero est le meilleur des métiers », a-t-il déclaré au magazine Chilango il y a un an.

Marvenqui utilise robes typiques d'OaxacaIl a ajouté:Je suis très fier d'être un muxe, Je l'ai fait tatouer sur la peau. J'aime élever le nom des muxes et de tous les groupes ethniques de Oaxaca"