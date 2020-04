– Barbara de Regil a ouvert son cœur et a révélé ses pires défauts

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Barbara de Regil Il a profité de son temps à la maison, où il est confiné par COVID-19 avec ses proches, pour effectuer une dynamique avec ses followers sur Instagram et a partagé quelques détails de sa vie privée.

S’il y a quelque chose qui caractérise l’actrice, c’est qu’elle est très transparente, c’est pourquoi elle a été encouragée à révéler qu’elle avait plusieurs défauts, dont une crise de colère.

La protagoniste du feuilleton a raconté certains aspects peu connus de sa vie, tels que le souvenir qu’elle chérit le plus dans son enfance, son rêve frustré et ses imperfections.

Interrogé par l’un des utilisateurs des réseaux sociaux qui lui a demandé “¿De plus gros défauts?”, Le Mexicain de 32 ans a déclaré: “Je pense que je découvre qu’être si partagé en est un. Et certains que je connais toujours, je suis capricieux, aussi explosif, mais seulement jusqu’à ce que je me lasse vraiment de quelque chose ».

Enfin, il a ajouté: “Je suis super désespéré, donc je veux que tout soit rapide et sur place.”

Photo: Instagram / barbaraderegil

De Regil a également ouvert son cœur et a parlé de ses souvenirs d’enfance, pour cette occasion, il voulait en parler avec sa grand-mère Chayo, «Le vendredi, c’était un point de rencontre pour être avec elle et je peux seulement dire qu’être avec elle est l’un des meilleurs souvenirs que j’ai, vivre avec elle. Ma grand-mère Chayo, le vendredi de la tequila, pour la voir assise avec son ventre, toujours belle, toujours souriante, c’est mon meilleur souvenir, ma grand-mère ».

D’un autre côté, Barbara a raconté son rêve frustré, une confession qui a surpris tout le monde, car elle est une star du fitness et à cause de ses vidéos et de ses routines, on pourrait croire le contraire. Selon elle, elle ne danse pas bien, car elle admet qu’elle n’est pas bonne en coordination.

Dans le discours qu’ils sont ses disciples, soudain, l’un d’eux lui a demandé de partager une photo d’elle lorsqu’elle était enfant pour voir combien de chirurgies elle a subies tout au long de sa vie, auxquelles elle a répondu sans détour: “Quel rire cela m’a donné demande. PS. Malheureusement, sur 10 de mes notes, neuf sont un mensonge et un est vrai », ce qui implique qu’il n’a pas eu recours au scalpel comme cela a été dit dans certains médias.

Souvenons-nous qu’en décembre dernier, la célèbre femme a confié au magazine mexicain Who, qui dans le passé était une personne toxique et grossière, et qui s’est forcée à changer de peur de perdre son mari, l’homme d’affaires. Fernando Schoenwald, avec qui il s’est marié en 2017.

Il y a quelques semaines, Barbara Il est devenu viral grâce à une vidéo dans laquelle il a invité ses followers à sourire et à faire de l’exercice. Maintenant, l’actrice a déjà une nouvelle version de cette époque et c’est une piñata, que le mexicain a également aimée.

La protagoniste de «Rosario Tijeras» a été imitée par les routines d’exercices qu’elle transmet à la maison en raison de la quarantaine qui est vécue dans le monde entier par les coronavirus, mais il y en a une en particulier, pour laquelle elle était déjà immortalisée et des répliques de tout ont été créées. Type.

Maintenant, un nouvel instrument se souvient encore une fois de l’enregistrement viral et la meilleure chose est que le célèbre 32 ans a été fasciné et a décidé qu’il en voulait même un pour son anniversaire, qui sera le 5 juin.

À travers les histoires de son compte Instagram officiel, De Regil a posté une photo de l’objet et, en riant, a écrit: «Je sais quelle piñata je veux pour mon anniversaire. Merci », et a ajouté une icône d’applaudissements et un compteur en arrière qui indique combien il manque pour votre journée spéciale en mois, jours et heures.

La célèbre piñata a été fabriquée à Durango, au Mexique, par l’entreprise locale qui porte le nom de “Piñatas Artesanales Gil”, et bien qu’elle ait été publiée il y a quelques heures, elle a déjà été mise au goût du public.

En quelques heures, la piñata a été détectée par l’actrice. “C’est la meilleure piñata que j’ai vue depuis mon enfance. C’est évidemment un mensonge!” La meilleure était l’une des Spice Girls (j’étais fan) mais j’ai adoré celle-ci », a écrit l’actrice sur son compte Instagram de conseils nutritionnels, sous le nom de« br5tips ».

