Barbara de Regil est à nouveau critiquée pour ses recommandations nutritionnelles

Barbara de Regil est de nouveau critiquée pour ses recommandations nutritionnelles

Depuis le début de la quarantaine, l’actrice Barbara de Regil, reconnue pour suivre le style ida fitness, a été très proche de ses followers sur les réseaux sociaux, donnant les fameux conseils pour les exercices à domicile, les conseils d’alimentation et plus encore.

Donné est le cas de ses récents conseils, pour lesquels il a reçu des critiques et des ridicules sans fin de la part des utilisateurs.

C’est lors d’une session de questions / réponses sur son compte Instagram que Barbara discutait avec ses followers et en même temps donnait des conseils à ceux qui en demandaient un. C’est là que le chaos a commencé: un utilisateur lui a demandé quel type de pain elle consommait pendant la quarantaine, à laquelle l’actrice a répondu “pain de blé entier”.

La chose drôle n’était pas la réponse en tant que telle, mais la façon dont il la donnait. L’interprète de “Rosario Tijeras” a accompagné ses conseils nutritionnels avec une photo embrassée d’un jaguar. C’est la raison pour laquelle De Regil s’est moqué des réseaux sociaux.

Immédiatement, cette idée a causé beaucoup de confusion et à son tour beaucoup de rires, car le sens de la photo d’arrière-plan n’a pas pu être trouvé avec la réponse à la question en question. Cependant, une telle image aurait beaucoup de logique comme idée principale pour un nombre général de mèmes à ce sujet, qui envahissaient bien sûr les réseaux sociaux, au point de devenir une tendance pour le pain de blé entier.

Beaucoup de gens ont partagé des mèmes liés à un tel moment, mais apparemment, cela ne lui cause aucun inconfort. L’actrice n’a pas encore fait référence à la question et s’est concentrée sur la poursuite du partage de contenu positif pour tous ses abonnés.

Il ne faut pas oublier que ce n’est pas la première fois que Barbara se moque de lui et la cause de la création de centaines de mèmes; C’est le cas du temps où il recommandait de boire du thé au citron à jeun, expliquant les raisons:

1. Il vous garde calme.

2. Il aide à soulager les problèmes respiratoires.

3. Il équilibre le pH du corps. Boire de l’eau de citron réduit l’acidité du corps, car le citron est super alcalin; il ne crée pas d’acidité dans l’organisme une fois métabolisé.

4. Il aide à la digestion.

5. C’est un diurétique, il aide donc à libérer les toxines plus rapidement.

6. Il nettoie la peau et sa quantité de vitamine C aide à réduire les rides et les imperfections.

“Pour cela et bien d’autres choses, je recommande de boire de l’eau avec Limon à jeun (pas quotidiennement RIEN EN EXCÈS)”, a déclaré l’actrice.

Pour ce qui a été fortement critiqué par le personnel de santé professionnel, de nombreux nutritionnistes et médecins ont nié de telles informations, indiquant et demandant que vous évitiez de mal informer les gens car cela pourrait nuire à la santé en suivant de fausses recommandations. .

Il est clair que Barbara continuera à nous donner quelque chose à dire sur ces questions, et bien sûr ses followers seront conscients de produire le plus grand nombre de mèmes à ce sujet.

