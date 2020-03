Barbara Eden Today – Star «Jeannie» sur «Faisons un marché» [Video]

HISTOIRES CONNEXES

Vous vous demandez ce que Barbara Eden fait en 2020? Votre souhait est de passer une commande.

La légendaire star I Dream of Jeannie est l’une des nombreuses célébrités à rejoindre le jeu télévisé CBS dans le cadre de son événement spécial «Decades Week» – qui célèbre les années 50, 60, 70, 80 et 90 – et TVLine a un premier aperçu exclusif de son apparition mardi. Et, oui, cela se termine même avec elle en utilisant ces pouvoirs emblématiques de Jeannie. (Ils sont réels, d’accord? Ne laissez personne vous dire le contraire.)

En plus de jouer le personnage principal de I Dream of Jeannie (1965-1970), le vaste curriculum vitae d’Eden comprend également des rôles dans des émissions comme How to Marry a Millionaire (1957-1959), Harper Valley P.T.A. (1981–1982) et Dallas (1990–1991).

Christopher Knight (alias Peter Brady de Brady Bunch), l’ancien membre * du NSYNC Joey Fatone et Shawn Stockman de Boyz II Men comptent parmi les autres célébrités participant à la «semaine des décennies» de Let’s Make a Deal.

Animé par Wayne Brady depuis sa renaissance en 2009, Let’s’s Make a Deal en est actuellement à sa 12e saison dans le cadre de la programmation de jour de CBS. Vérifiez vos listes locales pour les horaires.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder l’apparition d’Eden sur Let’s’s Make a Deal, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.