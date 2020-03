Barbara parle-t-elle de Madison Prewett, Hannah Ann Sluss ou Hannah Brown? Peter Weber réagit aux théories des fans de la saison finale

La conclusion dramatique de The Bachelor Season 24 se termine les 9 et 10 mars. Mais les téléspectateurs ne meurent pas exactement de savoir qui gagne le cœur de Peter Weber – Hannah Ann Sluss et Madison Prewett. Depuis la première en janvier, les fans de Bachelor Nation ont cherché la réponse à une question: de qui est la maman de Weber, Barbara, qui parle?

Dans de nombreuses promos pour la finale du baccalauréat, Barbara a pleuré sur un concurrent, suppliant son fils de «la ramener à la maison». Bien sûr, le fandom est au travail depuis des semaines, théorisant pour qui la matriarche Weber se porte garant. Et à ce stade, beaucoup ne peuvent pas déterminer si Barbara parle de Madison, Hannah Ann ou Hannah Brown de The Bachelorette. Récemment, Weber a partagé ses réflexions sur quelques théories finales de la saison. Et franchement, nous sommes toujours aussi confus que jamais.

Les promos finales de «The Bachelor» taquinent la mère de Peter Weber, Barbara, pleurant sur un concurrent

Avant le début de la soirée limousine lors de la première de la saison 24 de The Bachelor, ABC a brièvement aperçu ce qui se passe dans la finale. Il y a un clip de l’hôte Chris Harrison racontant à Weber des nouvelles choquantes. Plus tard, Barbara prononce ses pleurs en larmes, confirmant que la fin sera la plus dramatique à ce jour.

“Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas partir”, dit Barbara. “Ramenez-la chez nous.”

Puis pendant les 10 semaines suivantes, The Bachelor a continué à jouer le clip de Barbara à la fin de chaque promo. Pour la plupart, les éditeurs ont ajouté dans les mêmes lignes. Mais dans l’aperçu de la semaine 8 – alias Hometowns – quelque chose a changé.

«C’est de cela que les histoires d’amour sont faites», dit Barbara. «Et Dieu l’a placée là pour toi. Ramenez-la chez vous, ramenez-la chez nous. »

Les fans de «The Bachelor» pensent que Barbara pleure Hannah Brown ou Madison Prewett

Pour l’instant, dont Barbara parle dans The Bachelor est un jeu équitable. Madison et Hannah Ann sont évidemment les meilleures candidates, compte tenu de leur statut final. Même ainsi, d’autres fans de Bachelor Nation espèrent voir le retour de Brown. Le couple a eu une réunion émotionnelle lors de la première et certains téléspectateurs ont encore vu une étincelle entre eux alors qu’ils se séparaient.

Dans le même temps, de nombreux fans ont du mal à croire que Barbara pleurerait quelqu’un qu’elle n’a jamais rencontré auparavant. Comme vous vous en souvenez peut-être, la maman de Weber a rencontré Brown pendant The Bachelorette. Puis elle a été présentée à Madison lors de la première de The Bachelor.

Pendant ce temps, la finale sera la première fois que Barbara rencontre Hannah Ann. Et pour couronner le tout, dans la promo finale du 2 mars, il semble que Hannah Ann et Barbara aient une confrontation.

“Je dois vous dire que je suis un peu inquiète”, explique Barbara. “Il est important de ne jamais le changer et de ne jamais vous changer.” Donc, avec ce que nous avons abandonné jusqu’à présent, il semble peu probable que Barbara devienne émotive à propos de Hannah Ann.

Peter Weber réagit aux théories des fans de «The Bachelor» sur qui Barbara parle

Weber s’est récemment ouvert sur les théories entourant les appels de sa mère dans la finale du baccalauréat. Lors de son entretien avec Glamour en mars, la publication a plaidé pour Madison et Brown, notant que Barbara connaissait déjà les deux femmes.

“Je pense que c’est une théorie très juste”, a répondu Weber. “Ma maman est très émotive et elle ne peut pas cacher son émotion du tout. Elle a définitivement des opinions qu’elle a l’impression de devoir me communiquer. Je sais que cela ne vient que d’un lieu d’amour. C’est ma plus grande fan. “

Néanmoins, il semble que Weber ait déjà réfuté la théorie du choix de Brown au-dessus de ses deux dernières femmes. Dans une interview avec Access en février, la publication a énuméré quelques théories de fans sur la finale, y compris l’idée que Weber se retrouve avec l’ancienne bachelorette. Mais il a laissé entendre que cela ne se produit pas réellement.

“C’est hilarant. Les gens savent vraiment spéculer. Je dirai que je n’ai entendu la fin réelle de personne », a déclaré Weber.

Est-il possible de choisir définitivement Weber et de qui Barbara parle-t-elle sont deux personnes différentes? Peut être. Mais quoi qu’il arrive, la finale de la saison 24 de Bachelor sera une course folle. Et selon Harrison, personne ne sait comment cela se terminera, pas même Weber.

Cela dit, le célibataire de 28 ans ne s’inquiète pas de la spéciale After the Final Rose du 10 mars. Dans l’interview ci-dessus avec Glamour, Weber a révélé qu’il y avait une raison pour laquelle il n’était pas nécessairement «terrifié» par le live final.

“Je peux honnêtement dire où j’en suis en ce moment, je suis très heureux”, a-t-il déclaré. «Je le répète encore et encore, mais j’ai suivi mon cœur tout le temps. Je pense que beaucoup de gens seront surpris. Il y a beaucoup de choses inattendues qui se produisent jusqu’à la toute dernière seconde, c’est sûr. Je pense que c’est pourquoi il n’a pas pu être gâté. Bientôt, tout le monde saura. “

La finale de la saison 24 de Bachelor sera diffusée les 9 et 10 mars à 20 h. EST sur ABC.

