Barbara Weber et Hannah Ann Sluss parlent-elles toujours? La maman de Peter Weber a «tendu la main»

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24.] Nous ne mentirons pas, nous sommes encore sous le choc de la finale de la saison 24 de The Bachelor. Les 9 et 10 mars, la mère de Peter Weber, Barbara Weber, a volé la vedette en partant pour Madison Prewett tout en recherchant simultanément l’ex-fiancée du célibataire, Hannah Ann Sluss. Vous ne pouvez donc qu’imaginer à quel point la situation était inconfortable pour toutes les personnes impliquées – et pour le public qui regarde de la maison. Mais compte tenu de la réaction de la matriarche Weber envers le modèle lors de la finale de The Bachelor, Barbara et Hannah Ann parlent-elles toujours? La jeune femme de 23 ans a récemment dévoilé sa relation actuelle avec la mère de Peter.

Que pense la mère de Peter Weber, Barbara, d’Hannah Ann Sluss et de Madison Prewett?

Lors de l’épisode final de The Bachelor, le 9 mars, Madison et Hannah Ann ont rencontré la famille de Peter. Hannah Ann est partie la première et les Webers sont tombés amoureux d’elle. Pendant ce temps, ils pensaient que Madison arborait des drapeaux rouges.

À la fin de l’épisode, Barbara a partagé ses préoccupations avec son fils, notant que Madison n’était peut-être pas là pour lui. Puis Barbara s’est portée garante d’Hannah Ann, la traitant même d ‘«ange sur terre». Mais finalement, la mère de Peter a vu plus de choses dans Hannah Ann parce que Barbara pouvait voir à quel point “follement amoureux” le modèle était avec Peter.

Au moment où la Rose finale s’est déroulée le 10 mars, Peter a rompu un engagement avec Hannah Ann et est allé à la poursuite de Madison. En parlant avec Chris Harrison, Peter et Madison ont laissé entendre qu’ils essaieraient de guérir et travailleraient à faire avancer leur relation. Cela dit, Barbara n’était pas à bord.

Tout au long de la nuit, Barbara a applaudi quand Hannah Ann a dénoncé Peter lors de leur rupture. Elle a ensuite roulé des yeux lorsque Madison est revenue à l’écran. Mais alors Harrison a donné aux Webers une chance de parler, et Barbara a expliqué pourquoi elle était si pro-Hannah Ann et contre Madison.

“Je dois vous dire, complètement deux personnes différentes”, a déclaré Barbara à propos de sa rencontre avec Madison et Hannah Ann. «L’un était prêt à faire des compromis et l’autre non. Pour moi, il faut à la fois faire des compromis et un seul fait des compromis. »

Elle a poursuivi: «Un peu plus tôt, Peter a dit:« J’ai donné mon cœur à deux personnes. »À cet endroit, un seul lui a donné son cœur et c’était Hannah Ann. Alors bien sûr, mon amour est allé à Hannah Ann. Parce que quiconque aime votre enfant – votre fils, votre fille – vous les aimez beaucoup. »

Hannah Ann Sluss explique sa relation avec Barbara Weber après sa rupture avec Peter Weber sur ‘The Bachelor

Chris Harrison, Hannah Ann Sluss et Peter Weber sur «The Bachelor» | John Fleenor via .

Après la finale du Bachelor le 10 mars, Hannah Ann s’est entretenue avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin sur le podcast Bachelor Happy Hour, où le candidat de Peter a renversé tout le thé de la saison. Puis au milieu de leur conversation, Hannah Ann a évoqué sa relation avec Barbara après sa rupture avec Peter.

“Après notre rupture, elle a certainement tendu la main à quelques reprises”, a déclaré Hannah Ann. “J’adore Barb … Je pourrais briser les pleurs en pensant à elle en ce moment parce qu’elle me manque tellement.”

Mais même ainsi, Hannah Ann a expliqué qu’elle avait besoin d’une rupture nette avec Peter, ce qui signifie également garder une distance avec Barbara. Hannah Ann a déclaré:

Je savais que le pardon est la seule voie à suivre et je devais travailler – jusqu’à ce jour – pour pardonner à Peter et aller de l’avant. Et faire cela, vous savez, m’isoler de toute personne proche de lui. Je ne peux pas continuer à parler à Barb tous les jours si j’essaie d’avancer de Pete. Cela a également été un chagrin – de ne pas pouvoir faire partie de Barb et de sa vie.

Hannah Ann Sluss révèle pourquoi Barbara Weber l’aimait dans «The Bachelor»

Toujours en train de parler avec Lindsay et Kufrin lors du Happy Hour baccalauréat, Hannah Ann a révélé pourquoi elle s’entendait si bien avec Barbara dans l’émission. Et à la fin, il s’agit de leur amour partagé pour Peter.

“Vous savez, Barb, c’est une personne vraiment spéciale et elle ne fait que surveiller son fils”, a déclaré Hannah Ann. “Elle veut juste que quelqu’un aime son fils et prenne racine pour son propre bonheur.”

Elle a ajouté plus tard: «Cela vient d’une ex-fiancée de Peter’s. Mais Peter mérite le monde et quelqu’un qui l’aimera de tout son cœur et sera là pour les bonnes raisons. C’est là que Barb et moi nous sommes connectés. “

Puis, quand Kufrin et Lindsay ont demandé si Hannah Ann croyait que la personne de Peter était Madison, elle n’a pu parler que de sa propre expérience. Hannah Ann a déclaré:

Je ne connais pas son cœur. Je n’ai jamais vraiment su si elle l’aimait vraiment ou non. Elle s’éloigna de lui. Mais pour moi, j’aimais Peter et je n’allais jamais quitter son côté, même au pire. Et je pense que c’est ce que Barb a vu en moi et je pense que c’est ce que toute mère veut pour son fils – quelqu’un qui va les aimer inconditionnellement.

Bien que Hannah Ann et Barbara ne puissent pas conserver leur relation après le baccalauréat, il est clair que les deux parties ont trouvé leur terrain d’entente en Peter. Mais quoi qu’il en soit, après tout ce qui s’est passé lors de la finale, nous espérons que toutes les personnes impliquées pourront avancer.

Lire la suite: “The Bachelor”: Madison Prewett et Peter Weber annoncent une rupture sur Instagram