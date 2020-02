Barbie inclut une poupée avec vitiligo dans sa nouvelle collection

L’histoire de la célèbre poupée Barbie a révolutionné au fil des ans, la marque ayant choisi de laisser derrière elle le concept qui se dégageait de cette poupée pour l’adapter à la réalité d’aujourd’hui.

Récemment, Mattel a de nouveau cassé les plans avec la présentation de sa nouvelle Barbie au vitiligo, qui fait partie de sa nouvelle collection. Avec cette nouvelle Barbie, Mattel a lancé une autre poupée qui utilise une prothèse, afin d’être plus inclusive et de créer un sentiment d’empathie avec toutes les personnes qui souffrent d’une maladie ou d’un handicap.

Aujourd’hui, il y a environ 5 Barbies avec différents corps, 22 avec différents tons de peau, 94 avec différentes couleurs de cheveux, 74 avec différentes coiffures et 13 avec différents types d’yeux.

A travers une déclaration officielle, Mattel a partagé que cette idée n’est qu’une “vision multidimensionnelle de la beauté et de la mode”.

Avant cette nouvelle collection, des milliers de followers de la marque ont applaudi le pari de Mattel et ont rempli leurs réseaux de commentaires positifs.

«Je souhaitais que quand j’étais enfant, ils aient eu différents Barbies, mais je suis très heureux que ma fille ait des options et puisse avoir une variété de Barbies afin qu’elle puisse voir que nous sommes tous différents et uniques; et que non seulement une forme est belle. “

La poupée peut être achetée par Amazon ou le site Web de Barbie pour seulement 9,99 $.

Applaudissements pour cette belle initiative.

