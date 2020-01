Barbie: l’humain Ken surprend cette 2020 avec un changement radical | Instagram

Rodrigo Alves qui est également connu sous le nom de ken humain, est devenu célèbre pour avoir subi de nombreuses opérations esthétiques pour ressembler à la poupée populaire, qui est considérée comme un couple de Barbie, dans le monde du jouet.

Maintenant, étonnamment, il a publié une photo dans son compte officiel de Instagram avec une longue perruque blonde et des talons, ce qui lui a fait ressembler à Barbie.

Trois choses ne peuvent pas être cachées pendant longtemps: le soleil, la lune et la vérité! Retour en # 2020 “, est le texte qui accompagnait Alves à cette image choquante de lui.

L’ancien Ken, se décrit comme “Personnalité de la télévision (…) Je parle 6 langues, fashionista, amatrice de beauté, cosmétiquement modifiée “.

Rodrigo Alves, originaire de Le Brésil Mais de nationalité britannique, des dizaines de chirurgies plastiques ont été effectuées dans le but de perfectionner leur propre apparence. Il a déménagé à Londres à l’âge de 19 ans. Son père est britannique.

Après avoir traversé de nombreuses opérations pour devenir un ken parfait, le modèle brésilien a été tagué dans son propre compte Instagram, dans lequel il apparaît de différentes manières et sous différents angles, montrant sa personnalité et sa “beauté” comme déjà , toute une barbie.

Dans l’une des publications dans lesquelles le modèle apparaît, il contient le message suivant sous forme de texte: “Modèle: @rodrigoalvesuk Ken Human … Modèle très professionnel et excellent. Merci d’avoir posé pour mon objectif”.

Bienvenue chez King of. # Byserhat Bu işi sevmek gerek bu işi aşk ile yapmak @hairextension_salon_antalya gerek.minnettarı … Je tiens à remercier mes invités d’avoir coiffé la Turquie d’autres pays …

Regardez la vidéo jusqu’à la fin, s’il vous plaît … Microweld process and color done “.

Traduction espagnole: Bienvenue chez King of. # Byserhat Bu işi sevmek gerek bu işi aşk ile yapmak @hairextension_salon_antalya gerek.minnettarı … Je tiens à remercier mes invités d’avoir coiffé leurs cheveux en Turquie d’autres pays … Regardez la vidéo jusqu’à la fin, s’il vous plaît … micro-soudé et prêt pour la couleur. “

.