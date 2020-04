“Barby” Juárez exclut les combats à huis clos

Mexico,- L’un des procès les plus attractifs de cette année en boxe féminine a été la confrontation, initialement prévue pour le mois de mai, entre la Mexicaine Jackie Nava et Mariana Juárez, mais en raison du problème de la crise de santé Covid-19, elle a dû reporter, bien que des scénarios alternatifs soient déjà prévus.

Cela peut vous intéresser “César” revient aux écrans

Lors du café virtuel du World Boxing Council mardi, le champion des poids coq WBC exclut de remplir la fonction contre Jackie Nava à huis clos, malgré le fait que le retour se fera progressivement sur les sites sportifs, Juárez préfère attendre et faire le combat avec les fans “Ce combat est destiné au public, espérons que cela se produira rapidement pour avoir un rendez-vous et pouvoir le faire cette année, je veux le public”, a déclaré le champion du monde.

Sans avoir de date précise pour mener le combat, le “Barby” estime que pour monter sur le ring il faut du temps de préparation, “il me faut au moins six semaines pour atteindre le centième, en ce moment on fait du travail à la maison, mais logiquement ce n’est pas pareil , J’ai besoin d’un gymnase, j’ai besoin de mon coach pour faire avancer la préparation et nous sommes à 100%, ne pas aller deux ou trois semaines en avance, je veux arriver dans des conditions optimales, j’ai besoin d’au moins six semaines, mais il faut aussi lui demander (Jackie Nava) combien de préparation faut-il, pour parvenir à un accord et être prêt et parvenir à un accord entre les deux avec le promoteur », a déclaré le monarque en poids coq.

“Je m’améliore, mais ce n’est pas ce à quoi je m’attendais”: Juárez

Enfin, le “Barby” Juárez a annoncé qu’en dépit de l’amélioration du marché boursier économique pour cette fonction, ce n’était pas encore l’argent qu’ils prévoyaient de collecter. Le ou les titres en jeu n’ont pas encore été spécifiés, mais ce qui est certain, c’est que le gagnant a levé la ceinture de diamants WBC.

Photo gracieuseté du WBC World Boxing Council

HLG

Vous ne pouvez pas manquer Caín Velásquez, sorti de la WWE?

Seven24.mx