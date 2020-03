Barcelone reviendra avec plus de force: Quique Setién

Mexico – Rodolfo Pizarro, l’attaquant de l’Inter Miami, a admis que jouer à Chivas pouvait catapulter ou couler votre carrière sportive.

Il a indiqué que, par rapport au Flock, à Miami, il peut marcher sans problème dans la rue, mais qu’il perd également sa projection.

“Vous avez plus de tranquillité d’esprit”, a déclaré Pizarro dans une interview à ESPN. “Dans la rue, personne ne vous dérange et vous pouvez sortir dîner en paix”, a-t-il ajouté.

«Mais vous perdez aussi parce que personne ne vous regarde ou ne sait ce que vous faites. Vous gagnez d’une part, vous perdez de l’autre. Il y a des avantages et des inconvénients. Voici les stars de la NBA et du baseball et vous en êtes une de plus. »

Pizarro a déclaré que jouer pour Chivas, où il est devenu une idole de fans et a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF et la Liga MX, était plus extrême que tout ce qu’il avait vécu au cours de sa carrière et pouvait faire des ravages si les joueurs n’étaient pas préparé.

“C’est complètement différent d’être à Chivas, pour le meilleur ou pour le pire”, a déclaré Pizarro. «Cela peut couler votre carrière si vous ne pouvez pas faire face à la pression ou cela peut vous catapulter en un nom, vous aidant beaucoup avec le marketing.

“A Pachuca, vous marquez un but, ou deux buts, et personne ne dit rien et à Chivas, vous marquez un but dans des matchs consécutifs et vous êtes un crack”, a-t-il poursuivi. “Il est beaucoup plus facile d’accéder à l’équipe nationale en jouant avec Chivas ou les États-Unis ou l’un de ceux [grandes] clubs », a déclaré.