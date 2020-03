‘Barefoot Contessa’: voici le nouveau livre de cuisine d’Ina Garten

Le douzième livre de cuisine tant attendu et bientôt publié d’Ina Garten, star du Food Network, a enfin un nom et une date de publication.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le nouveau livre d’Ina Garten est très attendu

Garten taquine les fans avec des indices de ce nouveau livre et de sa sortie depuis un bon moment. Elle aime beaucoup Instagram et publie fréquemment des recettes et des visites de bons amis sur la plate-forme.

Depuis plusieurs mois, Garten partage des photos de ses nouveaux plats. Au printemps dernier, elle a publié une photo d’une belle salade de chou frisé et de brocoli avec des œufs à la coque.

C’était une photo innocente d’une salade, mais sa légende en dit plus. “S’amuser à travailler sur mon prochain livre de cuisine!” elle a écrit.

L’an dernier également, en été, Garten a partagé une autre photo; cette fois d’un dessert fruité. Bien qu’elle n’ait pas dit que c’était spécifiquement pour sa nouvelle collection de recettes, elle a dit qu’elle testait la recette.

Les tests de recette se sont poursuivis, laissant ses fans se demander à quoi servent tous ces tests? En septembre, le célèbre cuisinier à domicile a publié une photo d’un autre test de recette, cette fois pour une crostata aux tomates.

Tout cela semble si délicieux et nous laisse souhaiter que nous puissions l’aider avec ses tests de recette!

Elle a publié 11 autres livres jusqu’à présent

Née en 1948 à Brooklyn, Garten a déjà onze autres livres de cuisine très célèbres à son actif, dont Barefoot Contessa Parties! rempli de conseils infaillibles pour organiser la réunion parfaite tout en profitant de la compagnie de vos invités; L’hommage de Garten à l’une de ses villes préférées, Barefoot in Paris; le livre de cuisine que chaque ménage devrait avoir, Barefoot Contessa at Home; Cuisine pour Jeffrey, sa lettre d’amour à son mari, Jeffrey, remplie de tous ses favoris; et son dernier livre de cuisine, Cook Like a Pro.

Le magazine New York en 2016 a songé à avoir Garten comme cuisinier à temps plein dans son article, “Je souhaite que je sois marié avec Ina Garten.” L’écrivaine Gabriella Paiella déclare: «On m’a rappelé à quel point j’envie Jeffrey lorsque j’ai reçu le dixième livre de cuisine d’Ina, Cooking for Jeffrey, dans lequel elle se concentre, eh bien, sur la cuisine pour Jeffrey. Plus largement, c’est une célébration de l’idée, comme elle le dit, que “la cuisine est l’un des grands cadeaux que vous pouvez offrir à ceux que vous aimez.” “

Son nouveau livre, «Modern Comfort Food»

Le nouveau livre de cuisine de Garten s’appelle Modern Comfort Food et devrait sortir en octobre 2020.

Selon son éditeur, Penguin Random House, la nouvelle collection «partage 85 nouvelles recettes qui nourriront vos envies les plus profondes. Beaucoup de ces plats sont inspirés des favoris de l’enfance, mais avec le volume en hausse, tels que les sandwichs au cheddar et au chutney (le match parfait pour le biscuit crémeux aux tomates d’Ina), les hamburgers écrasés aux oignons caramélisés et les bruns de hachis les plus croustillants qui sont en fait fait dans un gaufrier! “

L’éditeur poursuit en décrivant les desserts de Garten qui seront dévoilés dans le nouveau livre de cuisine: Boston Cream Pie, Banana Rum Trifle et Black and White Cookies. Oh, ça va être bon.

Il semble que le nouveau livre de cuisine de Garten arrivera dans les magasins juste à temps pour la planification des vacances, les fêtes et les cadeaux. Son nouveau livre est parfait pour les fans qui ont hâte d’essayer ses nouveaux plats.

