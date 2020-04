Barra Mexicana de Abogados se prononce contre la libération des criminels proposée par Morena

Mexico – Le barreau mexicain de l’Association du barreau (BMA) a statué contre “la loi d’amnistie” qui vise à bénéficier aux personnes qui ont commis un crime afin qu’elles puissent sortir de prison, tant qu’elles ne sont pas des récidivistes.

Dans un communiqué, l’organisation a déclaré que “notre système pénitentiaire a été dépassé en termes de capacité” d’hébergement “, car cela n’a PAS été de la responsabilité de la société, encore moins des victimes d’actes criminels”.

“Le Mexique est entré dans une phase compliquée non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi social et juridique, y trouvant un prétexte pour que le gouvernement fédéral décide d’accorder la liberté aux individus qui ont été reconnus coupables d’avoir commis un acte criminel ou qui sont poursuivis. , ceci SANS AVOIR écouté les sentiments des victimes quant à la libération de leur «agresseur ou agresseur», bien qu’ayant été reconnu coupable au criminel de la commission de l’acte qui lui a été attribué ou poursuivi pour la commission du crime. »

“Ceci par un décret ordonnant la libération de diverses personnes dans de telles conditions, 1) sans avoir entendu la victime (jouissant de ce droit inaliénable) et 2) sans garantie absolue que cet agresseur ou ce condamné ne le fera plus nuire à la victime », rapporte la lettre.

Pour cette situation, a ajouté le communiqué, la BMA est contre la mesure et n’approuve pas l’argument selon lequel ils seraient libérés car ils pourraient être infectés, au sein de la prison, par le coronavirus Covid-19.

“La BMA émet cette déclaration dans le sens d’UNCONFORMITY AND OPPOSITION face à ladite détermination du gouvernement fédéral de libérer les sujets qui se trouvent dans les conditions susmentionnées, premièrement parce que les victimes ne trouveront PAS leur sécurité et leur tranquillité pleinement garanties et Deuxièmement, parce que la libération de ces personnes en raison du risque présumé de contagion à l’intérieur des prisons, de la même manière, les laissera à leur départ, générant un risque de contagion à l’extérieur de la prison, car elles ne sont pas garanties où elles iront et En outre, comme on le sait, le système de santé est saturé à cause de la maladie, de sorte que la libération de ces personnes ne servira en rien à se sauver ou à sauver la société du risque de contagion ».

“Cette association du barreau invite à la réflexion et à reconsidérer le respect de la libération des personnes qui pourraient être au-delà d’un risque d’infection, un risque de sécurité pour la société et les victimes”, conclut la lettre.

La publication Barra Mexicana de Abogados dénonce la libération des criminels proposée par Morena, apparue pour la première fois sur Siete24.