Barranco, sur le point de s’évanouir après avoir souffert de vertiges sévères

L’énorme pression des concurrents des «Survivants», ajoutée aux conditions météorologiques extrêmes, à l’exposition au soleil et au manque de nourriture provoque des déséquilibres majeurs dans la réalité des participants. C’est pourquoi ils doivent s’hydrater et prendre soin d’eux-mêmes au maximum, car s’ils ne pouvaient pas souffrir de chutes de tension et d’évanouissements cela mettrait leur santé en échec.

Barranco, sur le point de s’évanouir dans ‘Survivors’

Lors du gala «Survivors: Connection Honduras» du 22 mars, on savait que Albert Barranco a souffert de vertiges sévères sur la plage. Le participant a déjà annoncé qu’il était très faible, “comme s’il n’avait pas de force”. Plusieurs de ses compagnons sont venus l’aider, lui donnant de l’eau et du sucre pour l’aider à récupérer.

Malgré cette aide, Barranco regardait toujours fixement, ayant du mal à concentrer son attention sur ce que ses collègues disaient.. “Sa tête est partie”, a expliqué Fani Carbajo. Cristian Suescun et Ferre l’ont accompagné à l’eau pour se rafraîchir, mais cela n’a pas semblé avoir d’effet sur l’extroniste de “ Femmes et hommes et vice versa ”, qui a dû s’allonger sur le sable pour éviter de s’évanouir.

Contrôlé par un médecin

Plusieurs de ses compagnons ont demandé avec inquiétude ce qui arrivait à Barranco. “Il a le vertige depuis un moment et maintenant il est clair qu’il s’est effondré”, a répondu José Antonio Avilés. “Il dit depuis plusieurs jours qu’il est faible et qu’il est faible“a rapporté Rocío Flores. Enfin, un médecin du programme a aidé le candidat, heureusement, laissant tout dans une frayeur.

