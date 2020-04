Barrios désireux d’être un démarreur ou un releveur

Mexico,- Le lanceur d’origine vénézuélienne Edison Barrios continue sa préparation à domicile pour rester en forme et prêt lorsqu’il sera appelé à se présenter à l’équipe Scarlet.

“Jusqu’à présent, je me sens bien, je fais les exercices nécessaires autant que possible pour être prêt physiquement et mentalement lorsque nous allons commencer les matchs”, a déclaré le lanceur droitier.

Le Vénézuélien a fait ses débuts à 17 ans dans la Ligue d’été de son pays, avec les Pirates, et à 20 ans, il a fait sa première avec La Guaira, l’équipe de baseball d’hiver, après trois saisons, sa qualité a été portée au ballon oriental où Il a joué de 2013 à 2019 avec Fukuoka et Yokohama en 2018 et 2019.

Le lanceur droitier est prêt à aider le gang rouge dans le rôle défini par le manager écarlate Sergio Gastélum: «J’étais confiant que je pourrais aider cette équipe autant que possible, à la fois en tant que démarreur ou en tant que releveur, je serai prêt et j’attendrai toujours que tout se passe de la meilleure façon », a déclaré Barrios.

