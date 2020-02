Barry Keoghan quitte la série Y: The Last Man de FX

Barry Keoghan quitte la série FX: Y: The Last Man

Collider apporte un mot qui Les éternels star Barry Keoghan a officiellement quitté le rôle de premier plan de Yorick Brown dans l’adaptation de la série de développement FX de Y: Le dernier homme, basé sur le roman graphique du créateur de bandes dessinées Brian K. Vaughan. Il s’agit d’un autre revers pour la production de la série qui est en développement depuis 2015 après le changement de showrunners de l’année dernière, Eliza Clark remplaçant Michael Green.

Dans un autre rapport du Hollywood Reporter, le réseau et Clark ont ​​déjà commencé à rechercher des jeunes acteurs qui pourraient remplacer Keoghan pour le rôle principal. Cependant, on ne sait toujours pas si ce revers majeur affecterait ou non la date de sortie prévue de la série en 2020.

Basé sur les romans graphiques du même nom de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, Oui se déroulera dans un monde post-apocalyptique où un événement cataclysmique a tué tous les mammifères mâles à l’exception d’un seul homme. Il traversera un monde de femmes – explorant le sexe, la race, la classe et la survie.

Y: Le dernier homme suit l’histoire de Yorick Brown, un artiste de l’évasion qui devient le seul homme survivant après qu’une peste catastrophique ait anéanti le reste des hommes. Yorick et son singe capucin, Ampersand, se retrouvent dans un monde profondément changé qui est désormais dominé par les femmes.

La candidate aux Oscars Diane Lane (Infidèle) joue dans la série en tant que mère de Yorick, le sénateur Jennifer Brown, Imogen Poots (28 semaines plus tard) en tant que sœur de Yorick, Hero Brown, Lashana Lynch (Capitaine Marvel, pas le temps de mourir) en qualité d’agent 355, Amber Tamblyn (La sœur des pantalons de voyage) comme Mariette Callows, fille du président des États-Unis, Juliana Canfield (Succession) comme Beth de Yorick et Marin Ireland comme Nora.

Showrunner Eliza Clark (Règne animal, La tuerie, Existant) produira en collaboration avec Nina Jacobson et Brad Simpson de Color Force. Vaughan sera EP aux côtés de Melina Matsoukas, qui a dirigé le pilote. Nellie Reed est productrice de la série FX Productions.

Y: Le dernier homme est une série de bandes dessinées de science-fiction de 60 numéros publiée à partir de 2002. Elle a reçu trois prix Eisner et a reçu le premier prix Hugo pour la meilleure histoire graphique pour Y: Le dernier homme, volume 10.

