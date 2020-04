Basé sur une histoire vraie? Les créateurs discutent du gag! – HITC

Juste au moment où nous pensions que Future Man ne pouvait pas être plus drôle, ils nous ont frappés avec “basé sur une histoire vraie”.

Avec autant de grandes émissions de télévision en cours, il est difficile de se tenir à jour.

En ce moment, tout le monde est complètement captivé par la folie pure de la série documentaire Netflix Tiger King. Cependant, il y a un certain nombre d’efforts brillants pour faire le tour en ce moment.

Malgré cela, rien ne devrait vous distraire du fait que la saison 3 de Future Man est enfin arrivée sur Hulu.

De toute évidence, rien n’a!

Créée par Howard Overman, Kyle Hunter et Ariel Shaffir, cette remarquable série de comédie a été créée en 2017 et il était immédiatement clair que l’équipe avait conçu quelque chose de spécial avec celui-ci. Le casting est formidable et la saison 2 a réussi à être aussi satisfaisante que la première.

Le troisième, malheureusement, marque le dernier lot d’épisodes, mais il vaut toujours mieux sortir dans un éclat de gloire que de disparaître dans l’obscurité avec une chaîne de saisons apparemment sans fin. Eh bien, un certain bâillon jeté nous aidera vraiment à nous rappeler à quel point tout cela était hilarant…

Future Man: basé sur une histoire vraie

Un certain nombre de publics ont commenté le gag «basé sur une histoire vraie», dont un a récemment écrit: «Leur mise sur la base d’une histoire vraie à la fin de Future Man était la plus drôle de merde jamais».

Dans une conversation avec Den of Geek, les créateurs ont été invités à expliquer comment la blague «basée sur une histoire vraie» est arrivée, l’intervieweur la décrivant comme «… l’une des meilleures blagues que j’ai jamais vues».

Le showrunner Ben Karlin a commencé à expliquer, en exprimant: «Je suis à peu près sûr que c’est une autre blague que nous avions compris très tôt. Puisque nous avions cette focalisation très étroite cette fois où il n’y avait que huit épisodes pour clore l’histoire. Cela a vraiment aidé à fournir une feuille de route claire sur la façon dont nous allions briser la saison. Donc, cela s’est avéré être l’une des premières blagues que nous avons découvertes – peut-être même la première semaine – et cela nous a fait rire si fort. Nous étions donc déterminés à faire cette blague, quoi qu’il arrive. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Future Man: Ariel Shaffer et Kyle Hunter font leur entrée

S’exprimant également avec Den of Geek, le co-créateur Ariel Shaffer a également pesé sur les origines: «Eh bien, je pense qu’au début, c’était juste une carte de titre« Basé sur une histoire vraie », puis une autre qui disait:« Josh, Tiger et Wolf envoie toujours un e-mail à ce jour »comme première itération de la blague. Je ne me souviens pas quand nous l’avons poussé dans un endroit aussi extrême. “

Eh bien, nous sommes heureux que cela ait été poussé!

Kyle Hunter a également commenté l’évolution, en disant: «Je pense que le spectacle est à son meilleur quand il fait des singes de la culture pop ou des films, et c’est une telle chose pour ces genres sérieux basés sur des faits … une fois que nous savions que nous faisions il y avait déjà cette feuille de route pour le ton et à quoi il devrait ressembler. “

Les fans de Future Man font l’éloge de la saison 3

La dernière saison avait déjà mérité des éloges sur Twitter, certains fans la décrivant comme la meilleure à ce jour. Très éloge, en effet!

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres actualités, transformez vos selfies en tableaux.