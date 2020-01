Bates Motel quitte Netflix à l’international en février 2020 et sera probablement suivi par les États-Unis plus tard en 2020. Voici pourquoi la série part, quelques alternatives et quelles régions elle quitte.

Commençons d’abord par couvrir quand il part. Plusieurs régions de Netflix devraient perdre Bates Motel le 20 février 2020. Ces régions comprennent, mais sans s’y limiter, Netflix au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, à Hong Kong, en Inde et aux Pays-Bas. La liste complète des pays est disponible sur Unogs.

Notamment, Netflix aux États-Unis n’est pas encore inclus dans cette liste, mais comme nous en parlerons dans une seconde, il quittera probablement cette région en temps voulu aussi.

Pourquoi s’en va-t-il? Eh bien, la plupart du contenu sur Netflix (à l’exception de Netflix Originals à quelques exceptions près) est concédé sous licence par lequel Netflix loue essentiellement des séries et des films pour une durée limitée.

Dans ce cas, NBC possède et distribue l’émission. Dans un cas similaire plus tôt cette année, Grimm a quitté Netflix dans la plupart des régions en dehors des États-Unis.

Bates Motel, au cas où vous n’auriez jamais plongé, est la série préquelle de Psycho et met en vedette Freddie Highmore, Vera Farmiga, Mike Vogel et Keegan Connor. Netflix diffuse Bates Motel depuis 2015 dans la majorité des régions avec cinq saisons disponibles au total réparties sur 50 épisodes.

Où le Bates Motel diffusera-t-il ensuite? À notre connaissance, aucune nouvelle résidence permanente n’a été annoncée. Nous avons vu des séries comme The Office (également détenue par NBC) passer à Amazon Prime. Peacock, le nouveau service de streaming NBC, n’est pas actuellement prévu pour une sortie internationale, mais devrait faire partie de cette gamme devrait se déplacer à l’étranger.

Bates Motel quittera-t-il Netflix aux États-Unis?

Bates Motel quittera certainement Netflix aux États-Unis à un moment donné. Il a été confirmé qu’il fait partie de la prochaine gamme de services de streaming Peacock.

Quant à savoir quand il partira, cela n’a pas encore été confirmé, mais si vous êtes au milieu d’une frénésie, nous vous conseillons d’accélérer.

Le Bates Motel vous manquera-t-il quand il quittera Netflix? Avons-nous oublié une région sur laquelle elle doit expirer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.