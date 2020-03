Batie Hoodie aurait été porté par Armie Hammer dans Justice League

Dans un monde parallèle, George Miller a présenté son propre film Justice League, alors que nous avons dû nous contenter de la version du réalisateur Zack Snyder. Dix ans avant que Snyder ne réalise sa version de la Justice League avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa et Ezra Miller, Master Miller était sur le point de nous montrer un film intitulé Justice League: Mortal qui a malheureusement été annulé en 2007.

Justice League: Mortal aurait présenté Adam Brody comme Flash, Common comme Green Lantern, Santiago Cabrera comme Aquaman, Hugh Keays-Byrne comme Martian Manhunter, Jay Baruchel comme Maxwell Lord, Teresa Palmer comme Talia al Ghul, DJ Cotrona comme Superman et Armie Hammer comme Batman. Maintenant, ce film fait partie de la même décharge que Superman Lives de Tim Burton. Nous n’avons plus besoin de continuer à regretter ce qui n’a pas pu être, mais le cinéaste Ryan Unicomb a partagé sur son compte Instagram ce qui pourrait arriver: voir Hammer dans le capot de Batman, qui semble très inspiré de la version du dessinateur Alex Ross.

Unicomb réalise un documentaire sur Justice League: Mortal, et ci-dessous est l’image du capot Batman que Hammer a utilisé:

Selon Hammer, la bande de Miller Cela aurait été une démonstration complète de l’action avec un énorme combat entre Superman et Wonder Woman qu’il a lui-même décrit comme la bataille la plus brutale que nous ayons jamais vue. “À un moment donné, ils ont détruit un porte-avions par accident, puis le nombre de morts allait également être extrêmement élevé”, a-t-il déclaré.

Il est impossible de savoir si Justice League: Mortal Cela aurait été un succès ou un échec retentissant.

.