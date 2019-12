Batman: Alfred est la meilleure chose de tous les films Batman

Alfred Pennyworth est la meilleure chose à travers l'ensemble Homme chauve-souris la franchise. Il est sûr de dire que le Homme chauve-souris Les films ont connu des hauts et des bas et, en fait, ont oscillé entre les deux extrêmes d'une manière rarement vue dans la plupart des séries A-list. 1997 Batman et Robin presque tué films de bandes dessinées tout à fait, tandis que 2008 Le Chevalier Noir sert de point de comparaison pour le genre de super-héros entier à ce jour; Pourtant, c'est le fidèle majordome de Bruce Wayne qui a toujours été l'élément le plus puissant des aventures sur grand écran de The Caped Crusader.

Dans une large mesure, la force d'Alfred en tant que personnage peut être attribuée aux acteurs extrêmement talentueux qui l'ont joué. Alan Napier a assumé le rôle dans les années 1960 Homme chauve-souris série télévisée, avec son adaptation cinématographique de 1966. On se souvient tous les deux aujourd'hui comme des reliques du ton campy et léger que Batman avait pris à cette époque, et ils sont aimés pour cette raison. La représentation d'Alfred par Napier correspond parfaitement au style de la série, Alfred érudit et bien élevé portant même un masque de temps en temps.

Le public moderne a connu Alfred avec la représentation de Michael Gough dans Tim Burton et Joel Schumacher Homme chauve-souris films sortis entre 1989 et 1997, avec la force de la performance de Gough mise en évidence par le changement de tonalité extrêmement discordant de la série. Les films de Burton sont passés de sombre à carrément nihiliste entre l'original Homme chauve-souris et 1992 Batman revient, tandis que Batman Forever et Batman et Robin dérive progressivement la série vers le camp de l'ère des années 60. À travers les quatre films, cependant, la performance de Gough n'a jamais quitté sa représentation d'Alfred comme le sage sage et gentleman de Wayne Manor.

Christopher Nolan's Chevalier noir la trilogie changerait complètement le visage des films de bande dessinée, avec Nolan faisant un effort pour que chaque film occupe un genre différent. Cette fois, le public a eu la chance de voir Michael Caine livrer une nouvelle interprétation exceptionnelle du célèbre majordome de Bruce. Alfred de Caine a adopté le manteau d'une figure paternelle authentique, tout en agissant comme un guide alors que Bruce se transforme en Batman. Le chevalier noir se lève verrait également Alfred tracer la ligne au retour apparemment suicidaire de Bruce en tant que Batman avant de se séparer de la douleur, seulement pour qu'Alfred et Bruce trouvent enfin la fermeture l'un de l'autre dans la scène finale.

Le rôle d'Alfred reviendrait à Jeremy Irons dans Zack Snyder Batman v Superman: l'aube de la justice. Alfred des Fers a tenté d'être la voix de la raison pour un Bruce Wayne qu'il voit clairement se détacher de l'extrémité profonde, témoin de l'hostilité de Bruce envers Superman et essayant désespérément de le convaincre que "Il n'est pas notre ennemi!" Alfred de Irons injecterait également une certaine légèreté dans le film, disant "Dans tes rêves, Alfred" à l'idée que Bruce trouve la vraie romance et déclare avec suffisance "Non monsieur, vous ne le faites pas" quand Batman commente qu'il ne mérite pas Alfred.

Andy Serkis est le prochain à aborder le rôle d'Alfred dans Matt Reeves Le Batman, avec sa représentation d'Alfred qui apportera à coup sûr quelque chose de différent au personnage. De la même manière, même si Jeremy Irons a repris le rôle de Ligue de justice, les changements mis en œuvre par les reprises du film a largement quitté le film de la vision de Zack Snyder, ce qui signifie que le rôle d'Alfred dans l'augmentation de la "Snyder Cut", qui semble augmenter, devrait marquer une autre différence majeure entre les deux versions. Néanmoins, quand on examine la carrière sur grand écran de Homme chauve-souris dans son ensemble, il est indéniable qu'Alfred Pennyworth est son élément le plus régulièrement stellaire et le mieux exécuté.

