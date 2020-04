Batman brise les fesses de Captain America dans cet art Marvel inédit

Maintenant plus que jamais – et en partie grâce à la pandémie de films de super-héros qui a frappé Hollywood – les fans de Marvel et de DC réclament un autre croisement entre les deux sociétés de bandes dessinées.

Nous recommandons également: les écrivains DC et Marvel proposent des croisements pendant la pandémie de Covid-19

En ce sens, le rédacteur en chef de Marcel Comics, Tom Brevoort, partagé une paire de matériel d’un croisement prévu connu sous le nom de 1983 JLA contre Des vengeurs qui n’ont jamais vu la lumière.

C’est une séquence où nous voyons Batman casser sa mandarine en segments à Captain America de la main du dessinateur George Pérez.

L’intrigue de la bande dessinée serait portée par Gerry Conway et le scénario serait par Roy Thomas. Et l’histoire tournerait autour de Kang, The Conqueror et Lord of Time en utilisant ses capacités pour voyager dans le temps et unir les deux univers.

La bande dessinée, comme déjà dit, était prévue pour 1983, mais il a été annulé en raison de différends éditoriaux entre les deux sociétés.

Il faudrait attendre DC vs Marvel / Marvel contre DC 1996 par John Byrne pour pouvoir voir les deux héros réunis. Et pour sa part, George Pérez a eu l’occasion d’illustrer à nouveau les deux personnages à JLA / Avengers en 2004.

.