Batman Cosplayer conduit Batmobile à appliquer la quarantaine des coronavirus

Un cosplayeur de Batman est descendu dans les rues de Monterrey en Batmobile pour exhorter les citoyens à rester chez eux pendant la pandémie de coronavirus.

Afin de ralentir la propagation du coronavirus, les gouvernements du monde entier ont conseillé ou ordonné aux gens de rester à l’intérieur autant que possible. Alors que beaucoup suivent les conseils d’experts en santé, d’autres ne tiennent pas compte de leurs conseils malgré le risque pour eux-mêmes et pour les autres.

Maintenant, un cosplayeur de Batman a pris sur lui d’avertir les citoyens de Monterrey, la plus grande ville de Nuevo León, au Mexique, du séjour à la maison. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, les fans peuvent regarder le cosplayer patrouiller dans les rues en batmobile appelant les gens à se mettre à l’abri afin d’empêcher la propagation du coronavirus.

Découvrez la vidéo ci-dessous.

#BATMAN PATRULLA MONTERREY 🦇

En las calles del centro de #Monterrey se vio al Batimóvil patrullando y mandando un mensaje a la ciudadanía para resguardarse en sus casas y evitar la propagación del #coronavirus. pic.twitter.com/RNBeOJWGpp

– Portal MX (desde 🏡) (@PortalMX_) 28 mars 2020

Le Caped Crusader devrait revenir sur grand écran dans le prochain film de Matt Reeves, qui était l’un des nombreux projets contraints de suspendre la production en raison de la pandémie de coronavirus. Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement dévoilés, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le Caped Crusader pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir dans les salles le 25 juin 2021.

Source: Twitter