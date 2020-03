Batman de Ben Affleck n’était pas la seule déception de DC

Malheureusement, DC Extended Universe (DCEU) a acquis une réputation peu favorable en tant que monde filmique qui ne peut pas être dérangé par un paysage intégré et ne parvient pas à produire des récits aussi captivants que les cinématiques à portée de main. Sans oublier, bien que capable d’offrir l’argent nécessaire pour accrocher les acteurs de haut niveau, le DCEU échoue souvent à fournir un script digne de son talent ou des caractérisations qui dépassent la bidimensionnalité inférieure à la normale.

L’acteur Ben Affleck assiste à la première de New York «Batman V Superman: l’aube de la justice» | Mike Coppola / .

Cela ne veut pas dire que tous les versements DC ont été un désastre – ou que tous les personnages ont manqué d’attrait – pour Wonder Woman et Shazam! les deux ont dépassé les attentes. Cependant, cette liste mettra en évidence les acteurs de DC qui méritaient plus, à commencer par le seul et unique Ben Affleck.

1. Ben Affleck / Batman

Ben Affleck a remporté deux fois l’Oscar et deux fois le Golden Globe. De l’écriture et de la mise en scène à la comédie, Affleck est un homme assez talentueux en matière de Showbiz, mais Batman v. Superman ne lui a pas beaucoup laissé travailler.

Bruce Wayne est une figure complexe – avec des troubles internes non résolus et un complexe de croisés digne de quelques séances de thérapie – et tandis qu’Affleck a fait de son mieux pour transmettre l’obscurité inhérente au personnage, le film s’est noyé dans des séquences d’action de style bande dessinée et au-dessus de la -effets supérieurs. Ainsi, la performance est tombée à plat en raison d’un script manquant qui semblait s’appuyer sur le personnage compris du personnage comme excuse pour échapper à une illustration nécessaire. Deux super-héros dans un film fonctionnent bien lorsque les deux ont reçu le développement et l’exploration nécessaires.

2. Jared Leto / Joker

Suicide Squad a sali Jared Leto. Ceux qui sont derrière la production l’ont jeté dans un mélange de plusieurs autres justiciers, méchants et anti-héros simplement pour supprimer une tonne de scènes dans lesquelles son personnage a volé la vedette. Leto avait le potentiel – le look, le talent, l’engagement de type méthode – de jouer une version contemporaine et folle de Joker. Cependant, les personnes impliquées se sont battues avec diligence pour atténuer sa lumière et diminuer son dialogue ignoble. Il est devenu une sorte de caricature – dépouillé de scènes pivots – il a été réduit à une idée, par opposition à un individu.

3. Viola Davis / Amanda Waller

Alors, mettons les choses au clair: Warner Bros.a pris l’une des actrices les plus incroyables d’Hollywood – trois fois nominée aux Oscars et une fois gagnante – et l’a transformée en un agent plat et impitoyable en mission. Elle n’avait aucun potentiel pour des moments d’imprévisibilité. Comment osez-vous lancer Viola Davis et ne pas lui donner d’énormes chaussures à remplir? Si quelqu’un dans la distribution de Suicide Squad aurait pu racheter ce film via la performance seule, Davis aurait été le ticket de rachat.

4. Ezra Miller / Le Flash

Ezra Miller joue Barry Allen dans DC Extended Universe et, à ce stade, le personnage n’a pas encore reçu un versement autonome – qui, si cela se produit, pourrait donner à l’acteur compétent une chance de racheter un rôle qui a, jusqu’à présent point, été petit et peu impressionnant. Mais ne laissons pas espérer, car Warner Bros. ne termine pas toujours les projets qu’il démarre.