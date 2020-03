Batman et Matrix 4 continueront de filmer malgré le coronavirus

De nombreuses grandes productions cinématographiques hollywoodiennes sont affectées par l’épidémie de coronavirus (covid 19). Alors que des films comme Mulan ont annulé leur date de sortie initiale, d’autres ont carrément interrompu leur production ou leur tournage à titre préventif, comme c’est le cas avec Jurassic World: Dominion. Malgré cette mauvaise nouvelle pour les cinéphiles, il semble que d’autres films très attendus continueront de tourner, tels que Le Batman et la matrice 4.

Selon un initié de Warner Bros., ni The Batman ni Matrix 4 le tournage sera suspendu en raison du coronavirus.

«Une source proche de WB dit que BATMAN, MATRIX et KING RICHARD continueront de filmer. SQUAD, LITTLE THINGS et REMINISCE sont en post-production, tandis que BLACK ADAM ne commencera qu’en août et AQUAMAN jusqu’en 2021 », a écrit Justin Kroll de Variety sur son compte Twitter.

Il a également dit que les bêtes fantastiques commencera le tournage le lundi 16 mars suivant.

C’est certainement une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent avec impatience de voir Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne et Keanu Reeves reprendre leur rôle légendaire de Neo. Cependant, la question demeure de savoir s’il vaut la peine de mettre en danger la santé non seulement des acteurs, mais de toute l’équipe de tournage du film au milieu de l’épidémie de coronavirus.

