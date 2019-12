Batman Family Show aurait été en préparation pour HBO Max

Le nouveau service de streaming HBO Max devient rapidement l'une des principales plates-formes de DC et Warner Bros. pour la publication de contenu ancien et nouveau. En plus des émissions et des films DC classiques, des épisodes Arrowverse et potentiellement de la série en cours d'exécution sur DC Universe, nous aurons un projet Green Lantern en direct.

D'autres émissions DC prévues pour HBO Max, quant à elles, incluent un programme d'anthologie Strange Adventures et le produit produit par Elizabeth Banks DC Superhero High ainsi qu'une seconde vie potentielle pour Matt Ryan Constantine. Nous entendons maintenant que Homme chauve-souris l'émission familiale pourrait également se diriger vers HBO Max, avec Red Hood, Nightwing, Batgirl et Robin. Et étant donné que ces informations nous viennent des mêmes sources qui nous ont parlé de la série Green Lantern susmentionnée avant son annonce, nous n'avons aucune raison d'en douter.

Si elle se déroule, la série ne serait pas connectée au DCEU ou à l'Arrowverse, et serait plutôt épisodique, le groupe combattant différents criminels à chaque sortie. Compte tenu de l'histoire passée de la série DC se déroulant à Gotham City et dans ses environs, il est probable que le spectacle sans nom soit également adjacent à Batman, le personnage pouvant éventuellement apparaître sous forme de camée à un moment donné. Bien que nous n'en sachions pas trop sur ces points clés pour le moment, il semble certainement que ce projet pourrait être une alternative plus légère aux spectacles DC Universe et Arrowverse actuellement prévus pour l'année prochaine.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, les séries Bat-famille ont été une tradition dans les bandes dessinées, tandis que les programmes de télévision tels que Batwoman, Gotham et Oiseaux de proie ont exploré d'autres côtés de Gotham City sans la présence du Chevalier Noir. Et bien que Dick Grayson / Nightwing et Jason Todd / Robin aient joué dans Titans, ce nouveau spectacle aurait probablement un Robin différent, probablement Tim Drake ou Damian Wayne, avec Todd comme son alter ego Red Hood.

En termes de Batgirl, il y a eu différentes versions à l'écran au fil des ans, y compris Yvonne Craig dans les années 1960 Homme chauve-souris série, ainsi que divers Barbara Gordons dans différentes propriétés animées. Barbara est également apparue comme son autre alter ego, Oracle, dans la courte durée Oiseaux de proie, tandis qu'un Fille chauve-souris Le film DCEU est également sur les cartes.

Pour l'instant, nous allons chercher des nouvelles plus fermes sur le projet Homme chauve-souris la série familiale au fur et à mesure de son développement et ne manquera pas de vous apporter de nouvelles mises à jour une fois que nous les aurons.