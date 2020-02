‘Batman Ninja’ obtient une adaptation en direct

Batman Ninja fera l’objet d’une adaptation sur scène au Japon plus tard cette année.

Batman Ninja, l’un des films d’animation les plus inspirés de DC de mémoire récente, est un film qui a vu le Caped Crusader être transporté au Japon féodal pour traduire Gorilla Grodd en justice. L’anime a également présenté certains des personnages les plus emblématiques de Batman dans de tout nouveaux looks centrés sur le Japon. Cela incluait de nouvelles versions de personnages comme Robin, Joker, Harley Quinn et Poison Ivy.

L’anime a présenté aux fans de DC une toute nouvelle histoire qui a élargi le mythe de Batman, tout en étant une pièce unique solide qui a pu prendre des risques considérables. Batman Ninja offrait également des visuels uniques, dont la plupart des films d’animation DC ne profitent pas. Ceux-ci comprenaient de beaux visuels CG et une animation aquarelle à couper le souffle qui cadraient parfaitement avec le langage visuel de l’anime.

Désormais, les fans de Batman Ninja au Japon pourront voir leur héros préféré sur la grande scène. Otaku USA est allé sur Twitter pour partager la nouvelle que Batman Ninja obtient une adaptation sur scène en direct plus tard cette année au Japon. La production Batman Ninja en direct se déroulera au Théâtre Molière Shinjuku de Tokyo du 10 octobre au 31 décembre. Les personnes intéressées à acheter des billets ou à en savoir plus sur la production peuvent cliquer ici.

Il est décevant que Batman Ninja ne frappe pas des gens comme Broadway, mais la production est un projet intrinsèquement axé sur le Japon. Si c’est un succès, nous sommes sûrs que les fans du monde entier auront la chance de voir Batman Ninja briller dans toute sa splendeur sur leur théâtre local.

Que pensez-vous de Batman Ninja pour une adaptation sur scène en direct?

Batman Ninja présente la distribution vocale de Roger Craig Smith dans le rôle de Batman, Tony Hale dans le rôle du Joker, respectivement. Gray Griffin comme Catwoman, Tara Strong comme Harley Quinn et Poison Ivy, Fred Tatasciore comme Gorilla Grodd et Deathstroke, Yuri Lowenthal comme Robin, Adam Croasdell comme Nightwing et Alfred, Will Friedle comme Red Robin et Red Hood, Tom Kenny comme Penguin et Eric Bauza comme Two-Face.

Batman Ninja fait un voyage à travers les âges alors que la machine à déplacement temporel de Gorilla Grodd transporte bon nombre des pires ennemis de Batman vers le Japon féodal – avec le Dark Knight et quelques-uns de ses alliés. Les méchants prennent les formes des seigneurs féodaux qui gouvernent la terre divisée, le Joker prenant la tête des factions en guerre. Alors que ses armes traditionnelles de haute technologie sont épuisées presque immédiatement, Batman doit s’appuyer sur son intellect et ses alliés – y compris Catwoman et la famille Bat élargie – pour rétablir l’ordre dans le pays et retourner dans l’actuelle Gotham City.

Batman Ninja est actuellement disponible en vidéo à domicile.

