Batman Ninja obtient une adaptation en direct au Japon

L’une des versions les plus décalées de la légende de Batman ces dernières années, Batman Ninja transplanté le monde du Chevalier noir dans l’anime. Junpei Mizusaki a pris les rênes de la réalisation dans un film d’animation conçu par Takashi Okazaki de la renommée Afro Samurai. On rapporte maintenant que nous allons obtenir une adaptation en direct du matériel, non pas comme un long métrage, mais comme une pièce de théâtre. Bien que cela puisse être décevant pour certains qui veulent voir un film de niche Batman, une pièce est sans aucun doute une perspective intrigante.

Il est juste de dire que nous n’étions pas trop férus de Batman Ninja lorsque la version animée originale est arrivée il y a quelques années, que nous considérons comme visuellement impressionnante mais un peu désordonnée à d’autres égards. Pourtant, le film a été un succès suffisant pour Warner Bros.et ses partenaires japonais sur DVD, Blu-ray et streaming pour justifier une adaptation scénique. La nouvelle de la version scénique vient d’Otaku USA sur Twitter, qui révèle que la pièce se déroulera dans un théâtre japonais d’octobre à décembre 2020.

Plus précisément, Batman Ninja prendra vie au Moliere Shinjuku de Tokyo entre le 10 octobre et le 31 décembre, avec la société de production Office Endless derrière l’action. La production, dont vous pouvez voir une image teaser ci-dessus, devra en quelque sorte prendre l’action bizarre de Batman Ninja, inclure un singe samouraï géant et le mettre dans quelque chose qui ressemble à un spectacle sur scène cohérent (et pratique). Sur la base de ce que Batman Ninja a fini par faire dans l’animation, cela pourrait rivaliser avec Spider-Man: Turn Off the Dark pour la difficulté dans les adaptations de la scène.

Pourtant, nous aimerions voir comment Batman Ninja pourrait fonctionner en live-action, même s’il ne semble fonctionner qu’à Tokyo pour le moment. À tout le moins, nous espérons qu’il y aura des clips vidéo des performances à partager, et que le spectacle final n’a pas mordu plus qu’il ne peut mâcher avec le matériel source surréaliste.