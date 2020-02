Batman Restaurant arrive à Londres – / Film

Si vous avez déjà voulu dîner à Gotham City sans craindre d’être attaqué par un clown non lavé et / ou M. Freeze, votre heure est venue. Londres se prépare à dévoiler un restaurant sur le thème de Batman qui regorge de plusieurs zones thématiques autour du Caped Crusader. Les chambres du restaurant seront conçues pour ressembler à la Batcave, à l’Iceberg Lounge du Pingouin, etc. Mais vous voudrez peut-être commencer à économiser des bat-bucks maintenant, car certains des prix des repas pourraient même faire rougir Bruce Wayne.

Selon Forbes, Londres coupera le ruban sur un restaurant Batman ce printemps. Le joint s’appelle Park Row, qui est un autre nom pour Crime Alley, alias le lieu où les parents de Bruce Wayne ont été assassinés (je suppose qu’appeler un endroit pour manger “Crime Alley” n’a pas été dépassé les premières étapes de la planification). Le restaurant est situé à l’intérieur d’un «lieu de 18 000 pieds carrés qui se trouvera à l’intérieur du sous-sol d’un immeuble Art Déco en plein cœur de Londres» et espère offrir une «expérience qui ressemble plus à un dîner-spectacle qu’à un voyage dans un restaurant typique. “

Vous entrez par une pièce conçue pour ressembler à la Batcave, et vous êtes alors confronté à “trois bars et cinq environnements de restauration très différents”. Le prix sur chaque zone est différent, avec la moyenne du lowball autour de 58 $ (45 £) par personne. Un domaine est appelé Pennyworth, après le majordome de confiance de Batman. Il propose «des plats britanniques traditionnels dans une atmosphère de bibliothèque».

Un autre encore est Old Gotham City, un «speakeasy méchant» servant des cocktails et des sushis dans une zone sur le thème de Harley Quinn. Il y a aussi le salon Iceberg, sur le thème du pingouin, et le Monarch Theatre, le quartier le plus cher, qui propose un «menu de dégustation à un prix moyen de 155 $ (120 £) par tête». Le Monarch Theatre, soit dit en passant, est le même théâtre que les Waynes fréquentaient juste avant d’être abattu, donc ce restaurant est vraiment all-in sur le truc “tuer les parents de Bruce Wayne”. Peut-être qu’ils recréeront même les meurtres pour les invités – après tout, vous ne pouvez apparemment pas raconter une histoire de Batman sans un flash-back sur la disparition de ses parents.

Les gens qui dirigent Park Row promettent que «la nourriture est suffisamment surréaliste pour passer dans le monde loufoque de Batman», ce qui est étrange à dire, honnêtement. Le monde de Batman est-il farfelu? Je suppose que la série classique d’Adam West pourrait être considérée comme farfelue, mais la plupart des matériaux Batman sont sombres et couvants. Mais peut-être que l’obscurité et la couvaison ne vont pas si bien quand vous perdez beaucoup d’argent pour dîner à faux-Gotham.

