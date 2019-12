'Batman Returns' de Tim Burton est le film de Noël parfait

Batman Returns de Tim Burton est toujours l'un des plus grands films de Noël de tous les temps.

Chaque fois que l'on pense au genre du film de Noël, de nombreux grands films viennent à l'esprit. Certains d’entre eux incluent des classiques comme It’s a Wonderful Life, A Christmas Story et Home Alone. Alors que des films comme ceux-ci évoquent vraiment l'esprit de Noël de bout en bout, certains cinéphiles entrent souvent dans des débats sur des films d'autres genres qui ne peuvent pas apparaître comme des films de Noël explicites, mais sont considérés comme faisant partie du genre en raison du fait qu'ils ont simplement lieu pendant les vacances. Die Hard est peut-être le film le plus courant à associer à cette réputation d'être un film de Noël en raison de son cadre, mais au-delà de l'élément trivial de la culture pop de ce fait amusant, le film est surtout connu comme l'un des plus grands films d'action de tout le temps. Donc, sur la base de ces arguments, où se situe le retour de Batman de Tim Burton?

Sorti en 1992, Batman Returns est la suite du film Batman de 1989 de Tim Burton. Michael Keaton reprend son rôle de Caped Crusader, et cette fois, il affronte deux nouveaux ennemis: The Penguin et Catwoman, qui sont tous deux le produit de performances emblématiques de Danny DeVito et Michelle Pfeiffer respectivement. Batman Returns trouve Gotham City célébrant les fêtes de fin d'année, et Max Shreck (Christopher Walken), un riche homme d'affaires surnommé «Le Père Noël de Gotham», cherche à envahir la ville pour lui-même.

Dès le départ (désolé), le style de signature de Tim Burton couvre les retours de Batman de la tête aux pieds. Alors que son film de 1989 était plus restreint de son ton excentrique et fantaisiste, Batman Returns s'enveloppe complètement en son sein. Le décor de Noël aide à donner vie à Gotham City d'une manière rarement vue, en particulier sous forme d'action en direct. L'utilisation de la saison des fêtes est liée au talent de Tim Burton pour une narration plus sombre et excentrique ainsi que la partition emblématique de Danny Elfman est parallèle à une autre des productions les plus emblématiques de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas.

Beaucoup de films de Tim Burton ont tendance à avoir une esthétique gothique, avec une cinématographie souvent froide dans sa présentation. Si froid que le spectateur peut ressentir le besoin de se réchauffer avec une couverture. Dans le cas de Batman Returns, cela est utilisé pour un effet parfait compte tenu de la nature du cadre de l'histoire ainsi que de la façon dont nous rencontrons certains personnages dans l'environnement. D'une part, Alfred Pennyworth (Michael Gough) est montré en train de couper l'arbre de Noël dans Wayne Manor. De plus, le fait que le personnage de Christopher Walken, Max Shreck, est un magnat gourmand surnommé "Le Père Noël de Gotham" parle de lui-même.

Batman Returns de Tim Burton est plus qu'un simple film de super-héros qui fonctionne également bien pour le genre de Noël. C'est un film unique qui explore ses méchants profondément comme des inadaptations tragiques et solitaires essayant de trouver un sens pendant les vacances. À bien des égards, il passe le «Christmas Movie Test» qui va au-delà de l'échappatoire typique dans laquelle il doit avoir lieu pendant les vacances et réussit grâce au style iconique du réalisateur qui évoque parfaitement l'esprit des fêtes à plus d'un titre.

DC Universe lance des affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d'affiches de personnages pour chacun des membres de l'équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d'action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d'April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur "Suivant".

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de continuer à suivre Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles de l'univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l'un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l'émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu'ils ne s'attendaient pas à être, appelé à l'action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même."

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.

