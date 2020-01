Batman: The Animated Series Adventures – Shadow of the Bat se lance sur Kickstarter

IDW Games, en partenariat avec Warner Bros. Consumer Products et DC, a annoncé Batman: The Animated Series Adventures – Shadow of the Bat sera lancé sur Kickstarter le 18 février. Un jeu de société basé sur des miniatures, Ombre de la chauve-souris fait partie du système de jeu universel Adventures (AUGS) et est compatible avec tous les autres produits AUGS. l’asile d’Arkham, une extension complète, sera également lancée sur Kickstarter aux côtés de Ombre de la chauve-souris. Tous les deux Ombre de la chauve-souris et l’asile d’Arkham devraient arriver chez les bailleurs de fonds et dans les magasins à l’automne 2020. Vous pouvez consulter Ombre de la chauve-souris en consultant les photos du jeu de société dans la galerie ci-dessous!

Fonctionnant avec le moteur AUGS, Ombre de la chauve-souris offre une flexibilité et un choix de joueur inégalés. Les joueurs peuvent jouer le rôle de n’importe quel héros de leur liste dans les 24 missions uniques du jeu, toutes inspirées des épisodes préférés des fans. De même, même les méchants peuvent être échangés dans chaque mission pour changer les menaces auxquelles les joueurs seront confrontés.

Dans Ombre de la chauve-souris, 1-4 joueurs descendront dans la rue en tant que Batman, Batgirl, Robin, Commissaire Gordon et Catwoman, chacun avec ses propres capacités de personnage, compétences et dés personnalisés. Et ils devront travailler ensemble pour éliminer les créatures comme Two-Face, The Penguin, Mr. Freeze, The Riddler, Scarecrow, Man-Bat, The Joker et Harley Quinn. Comme avec les autres jeux AUGS, les méchants peuvent être contrôlés par le jeu lui-même pour un jeu coopératif complet, ou par un 5ème joueur. La modularité d’AUGS signifie que les joueurs peuvent même créer leurs propres scénarios et équipes de rêve, y compris en apportant des éléments d’autres produits AUGS.

Lancement aux côtés Ombre de la chauve-souris est le l’asile d’Arkham extension, qui ajoutera 13 missions supplémentaires à jouer, et un tout nouveau mode de jeu: le mode Clayface. Dans l’asile d’Arkham les joueurs exploreront les couloirs de l’infâme hôpital psychiatrique alors qu’ils s’emmêlent avec Clayface, Poison Ivy, Jervis Tetch, The Ventriloquist, Killer Croc, Maxie Zeus, Lock-Up, Clock King, Baby Doll et Hugo Strange. En mode Clayface, chaque héros recevra une carte qui indiquera s’il est ce qu’il semble être, ou s’il est réellement Clayface caché. À tout moment, le joueur Clayface peut révéler sa véritable identité, se transformant en l’énorme Clayface, et allumer ses anciens amis!

Les joueurs auront également la possibilité d’élargir leur liste de héros et de méchants avec le pack de personnages The New Batman Adventures, contenant Nightwing, Tim Drake dans le rôle de Robin, Calendar Girl et Firefly. Des packs d’histoires pour Mask of the Phantasm et Mystery of the Batwoman seront également disponibles, ajoutant de nouvelles missions et de nouveaux personnages – The Phantasm et Bruce Wayne en civil, et Batwoman et Bane, respectivement – qui suivent les histoires des films.

Quiconque cherche à essayer avant d’acheter pourra jouer une démo numérique de Batman: The Animated Series Adventures – Shadow of the Bat via Tabletopia ou Tabletop Simulator. Cette démo contient 3 missions qui suivent l’épisode centré sur le Joker La faveur du Joker. Pour plus d’informations sur les démos numériques, rendez-vous sur IDWGames.com/BTASDemo.