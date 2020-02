Batman tombe dans la première vidéo divulguée du film

Les premières photos divulguées du costume complet de Batman viennent de sortir Matt Reeves et nous avons reçu une vidéo dans laquelle nous voyons le chevalier noir dans sa première scène.

La vidéo divulguée montre Batman conduisant sa moto sous la pluie dans les rues d’un cimetière, avant de déraper et de tomber. Calme, Robert Pattinson n’a subi aucun dommage, c’est sa double action dans laquelle il est tombé.

On voit la moto et, enfin, le masque complet de Batman présentant des oreilles très pointues. Ce qui nous fait penser au Detective Comics Batman.

Le costume ne semble pas concluant car il nous fait comprendre qu’il s’agit de l’une des premières missions de Bruce Wayne en tant que super-héros. Au-dessus des gants semble porter une sorte d’arbalète et tout indique que nous verrons un fusil. Et le plus intéressant, il semble qu’il aura les yeux blancs, comme l’ont demandé de nombreux fans.

.